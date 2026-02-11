M jak miłość, odcinek 1915: Dramatyczny pobyt Izy i dzieci na Śląsku. Przez Marcina wpadną w koszmarne kłopoty 

"M jak miłość" odcinek 1915 - poniedziałek, 9.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Iza znajdzie się w potrzasku w 1915 odcinku "M jak miłość". Utknie na Śląsku w domu Erwina, ponieważ tak zadecyduje zestresowany Marcin. Chodakowski znów naraził się niebezpiecznemu półświatkowi, ponieważ razem z Jakubem (Krzysztof Kwiatkowski) wpadli w kłopoty przy okazji rozwiązywania kolejnej sprawy detektywistycznej. Podczas akcji zostali pobici, co Marcin próbował ukryć przed Kamą. Prawda wyszła jednak na jaw nad jeziorem, a Ślązaczka wpadła w histerię. Dalej będzie tylko gorzej!

Przez kłopoty Marcina, Iza, Kama i dzieci wylądują na Śląsku

Jak informowaliśmy, Marcin zacznie drżeć o los najbliższych. Sam Andrzej Budzyński (Krystian Wieczorek) przejmie sprawę detektywów i ustali niewygodne fakty. Chodakowski z Karskim znajdą się na celowniku bandytów, a prawnik przekaże kiepskie wieści o pewnym pożarze, co tylko udowodni niebezpieczeństwo wroga. Marcin zrozumie, że musi chronić rodzinę. Wyśle więc Izę, Kamę oraz Majkę (Laura Jankowska) z Szymkiem (Staś Szczypiński) na Śląsk. Tam mają się schować do czasu wyjaśnienia trudnych spraw detektywistycznych.

Już w 1915 odcinku "M jak miłość" wszyscy będą mieli serdecznie dość całej sytuacji. Iza wyląduje w rodzinnych stronach Kamy, która zaś poczuje wściekłość na męża. Przez pobyt u wujka przepadnie jej termin egzaminu, a Chodakowski nadal nie wycofa się z niebezpiecznego zawodu.

Iza w potrzasku. Majka z Szymkiem zaczną zadawać niewygodne pytania w 1915 odcinku "M jak miłość"

Iza będzie miała podwójny problem, ponieważ nie zna dobrze Śląska, nie miała okazji spędzać zbyt wiele czasu z rodziną Kamy, a dodatkowo Majka z Szymkiem nie przestaną męczyć mamę pytaniami. To właśnie Iza w 1915 odcinku "M jak miłość" będzie musiała lawirować między faktami, by z jednej strony nie kłamać, ale także nie straszyć dzieci. Pobyt na Śląsku może być trudny dla całej rodziny.