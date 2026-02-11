M jak miłość, odcinek 1915: Jakub przywita na świecie córkę Zosię. Karski będzie przy porodzie Kasi zamiast Mariusza

"M jak miłość" odcinek 1915 - poniedziałek, 9.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Jakub w 1915 odcinku "M jak miłość" przywita na świecie swoje pierwsze dziecko. Detektyw pragnął zostać ojcem, a właśnie od tego tematu zaczęły się spore nieporozumienia z Kasią. Lekarka nie widziała się w roli mamy i nie widziała, jak miałaby przekazać mężowi tę informację. Dopiero kiedy na jej drodze pojawił się Mariusz, doszło do romansu i zdrady, Kasia odkryła ciążę. Zweryfikowała, kto jest ojcem jej dziecka i wyszło na jaw, że to Jakub! Natomiast Karska uparła się, by sfałszować testy DNA, o co poprosiła swoją koleżankę Ankę (Katarzyna Russ). I faktycznie, laborantka zrobiła co trzeba, ale potem okazała się podłą szantażystką!

Jakub przywita na świecie córeczkę Zosię w 1915 odcinku "M jak miłość"

Mimo iż Jakub nie wie, że Kasia urodzi jego dziecko, to właśnie on będzie przy byłej żonie w trakcie porodu. Wszystko przez to, że Mariusz wyląduje w szpitalu po wypadku i nie da rady towarzyszyć ukochanej w tak ważnej chwili. To Karski znów stanie na wysokości zadania i razem z Kasią pojedzie na porodówkę. Na miejscu będzie świadkiem narodzin Zosi i to właśnie on zobaczy swoją malutką córeczkę jako pierwszy. Mariusz nie wie nawet, że nie jest ojcem dziecka Kasi. Zobaczy noworodka dopiero po tym, jak sam poradzi sobie z problemami po wypadku.

Jakub dowie się, że jest ojcem córki Kasi?

Chociaż Jakub będzie przy porodzie córki w 1915 odcinku "M jak miłość", niestety niewiele wskazuje na to, że dowie się prawdy o ojcostwie. Potwierdzają to m.in. relacje Pauliny Lasoty i Mateusza Mosiewicza, które dodali na Instagram. Serialowi Kasia i Mariusz przyszykują się do ślubu. Skoro lekarka wyjdzie za Mariusza, a on nadal z nią będzie, to raczej mało prawdopodobne by poznał prawdę o ojcostwie. Gdyby Karski wiedział o tym, że Zosia to jego córka, z pewnością walczyłby o opiekę nad malutką.