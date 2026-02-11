M jak miłość, odcinek 1911: Zrozpaczona Kinga zaalarmuje Magdę po zniknięciu Pawła! Przewidzi, co stanie się ze Zduńskim - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1911 - poniedziałek, 23.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1911 odcinku "M jak miłość" Kinga zacznie umierać z niepokoju o Pawła. Tym bardziej, że po jego zniknięciu nie będzie z nim żadnego kontaktu, a Zduński przepadnie jak kamień w wodę, bo nikt nie będzie wiedział, gdzie ukrył się po śmierci Franki (Dominika Kachlik). I choć przez miesiąc po odejściu żony walczył o to, aby się nie załamać, to filmiki ze Zduńską zaprzepaściły wszystko, bo właśnie po nich kompletnie się załamał i wyjechał.

I niestety do 1911 odcinka "M jak miłość" Paweł wciąż nie wróci, przez co Kinga zacznie się o niego już naprawdę mocno niepokoić. Szczególnie, iż sama będzie wiedzieć najlepiej, jak bardzo kochał on Frankę, dla której budował nawet jej wymarzony dom w Grabinie. A potem w momencie śmierci żony bezpowrotnie stracił wszystko to, co kochał...

Kinga powie Magdzie o swoich przeczuciach co do Pawła w 1911 odcinku "M jak miłość"!

I stąd w 1911 odcinku "M jak miłość" strach Zduńskiej sięgnie już zenitu. Do tego stopnia, że zdecyduje się wygadać przed Magdą. Szczególnie, iż będzie ogromnie się bać, że Paweł po śmierci Franki już się nie podniesie i do nich nie wróci...

- Strasznie martwię się o Pawła. Oni tak kochali. Nie wiem czy po czymś takim jest w stanie się podnieść - wyzna zapłakana Kinga.

Oczywiście, w 1911 odcinku "M jak miłość" niełatwo będzie tego słuchać i Budzyńskiej, która już wcześniej martwiła się o swojego przyjaciela i ze wszelkich sił próbowała interweniować, aby nie doszło do tego, do czego doszło. Ale on jej do siebie nie dopuścił. Aż w końcu nie wytrzymał, a jej nie było u jego boku...

Budzyńscy wyruszą na poszukiwania Zduńskiego w 1912 odcinku "M jak miłość"!

Jednak zaalarmowana Magda w 1911 odcinku "M jak miłość" tak łatwo się nie podda i zgodnie z tym, co już wcześniej zapowiadała Pawłowi wróci do akcji. Budzyńska postanowi sobie za punkt honoru, aby odnaleźć swojego przyjaciela i pomóc mu jednak stanąć na nogi.

Szczególnie, że po alarmie Kingi w 1911 odcinku "M jak miłość" i ona zacznie się o niego jeszcze bardziej martwić. I stąd razem z Andrzejem (Krystian Wieczorek) wyruszą na jego poszukiwania do Kampinosu! Czy Budzyńscy odnajdą tam Pawła? O tym przekonamy się już niebawem!

