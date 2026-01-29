M jak miłość, odcinek 1908: Paweł zniszczy pamiątki po France. Nie zniesie widoku żony - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1908 - poniedziałek, 09.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1908. odcinku „M jak miłość” Piotrek (Marcin Mroczek) obieca pomoc Pawłowi. Brat bliźniak będzie się starał wymóc na nim obietnicę, że zwróci się do niego, gdyby do głowy strzeliło mu coś głupiego, ale nie doczeka się odpowiedzi…

Wściekłość Pawła w 1908. odcinku „M jak miłość”

W 1908. odcinku „M jak miłość” Kinga wręczy Pawłowi tablet, na którym zmarła Franka zostawi mu wideo, mające się okazać pożegnaniem, nagranym dla męża i syna. Sama Zduńska nie będzie wiedzieć, co w nim dokładnie jest, ponieważ folder zapisany na pulpicie będzie opatrzony tytułem „Dla Pawła i Antosia”.

- Franka chciała, żebyś je zobaczył, jeśli... Miała złe przeczucia, chyba tak chciała się pożegnać, zostawić wam coś po sobie – stwierdzi Kinga.

Wdowiec zostawi jej syna pod opieką i wróci do domu sam, by w spokoju, w ciszy i skupieniu obejrzeć to, co zostawiła mu żona. Kiedy wreszcie odważy się otworzyć folder, znajdzie w nim kilka wideo. W pierwszym z brzegu siedząca w łóżku Franka powie:

„Mam nadzieję, że nigdy nie zobaczysz tego filmiku... Ale jeśli go oglądasz, to znaczy, że moje przeczucie się sprawdziło... To nie tak miało być, mieliśmy żyć długo i szczęśliwie w naszym wymarzonym domu na wsi. Ja, ty, Antoś... Może za kilka lat pojawiłby się jeszcze ktoś. Nie zdążyłam ci tego powiedzieć, ale marzyłam o córeczce... To takie niesprawiedliwe... Mój kochany, nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham" – zupełnie, jakby była stuprocentowo pewna swojej śmierci.

Paweł nawet nie doczeka do końca nagrania. Roztrzaska tablet z nagraniami Franki o ścianę! Po chwili poderwie się i podniesie zniszczone urządzenie z podłogi, przepraszając żonę. Pojedzie na cmentarz, po raz pierwszy od pogrzebu.

Paweł zniknie w 1908. odcinku „M jak miłość”

Także w 1908. odcinku „M jak miłość” Piotrek i Kinga stracą kontakt z Pawłem, który nie przyjedzie odebrać Antosia. Do tego Kisielowa (Małgorzata Rożniatowska) odwiedzi Mostowiaków, by powiedzieć im, że dom, budowany przez Frankę i jej męża w Grabinie, został podpalony. On sam przyjedzie wreszcie do Kingi i Piotrka po syna kilka godzin później, by potem zjawić się niespodziewanie u Marysi w środku nocy i zostawić małego u niej:

- Mamo, proszę... zaopiekuj się nim! (…) Muszę wyjechać, muszę stąd uciec... bo inaczej zwariuję! I nie proś mnie, nie próbuj mnie zatrzymać… - powie matce na do widzenia.

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl

