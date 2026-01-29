M jak miłość, odcinek 1911: Nowa miłość Filarskiej! Łukasz Buczak zastąpi jej zmarłego Marszałka?

„M jak miłość" odcinek 1911 - poniedziałek, 23.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1911 odcinku „M jak miłość” w życiu Filarskiej nastąpi duża zmiana. Choć wspomnienie Marszałka wciąż będzie żywe, Krysia dopuści do siebie myśl, że życie toczy się dalej i może czas dać szansę pewnemu mężczyźnie... To będzie miało związek z pojawieniem się w jej otoczeniu Łukasza Buczaka, sąsiada Zduńskich.

Kim jest Łukasz Buczak, nowa sympatia Filarskiej z "M jak miłość"?

Nowy wątek miłosny Filarskiej będzie ściśle powiązany z wydarzeniami na Deszczowej. Już w 1901 odcinku „M jak miłość” naprzeciwko Zduńskich wprowadziła się rodzina Buczaków, która zajęła dom po Wieśku (Marcin Zarzeczny). Wtedy Kinga (Katarzyna Cichopek) i Piotrek (Marcin Mroczek) poznali Stefana Buczaka oraz jego nastoletniego syna Huberta. To właśnie Hubert stanie się ważnym ogniwem łączącym dwie rodziny.

W 1911 odcinku serialu w Warszawie, po kolejnych sąsiedzkich sprzeczkach, Lenka (Olga Cybińska) pozna bliżej Huberta i niespodziewanie zaprzyjaźni się z chłopakiem. Choć ich relacja zacznie się od nieporozumień, młodzi szybko odkryją, że mają ze sobą więcej wspólnego, niż przypuszczali. To właśnie oni jako pierwsi odkryją tajemnicę, która zaskoczy wszystkich — ich dziadkowie, Krystyna Filarska i Łukasz Buczak, umówili się na randkę!

Buczak zastąpi mamie Kingi Marszałka?

Dla Filarskiej będzie to ogromny krok. Po śmierci Marszałka długo nie dopuszczała do siebie myśli o nowym uczuciu. Teraz jednak poczuje, że Łukasz rozumie jej ból, stratę i lęk przed kolejnym zawodem. Buczak okaże się mężczyzną spokojnym, empatycznym i uważnym, kimś, kto nie próbuje zastąpić Marszałka, ale stworzyć zupełnie nową przestrzeń w sercu Krystyny.

Czy ta relacja ma szansę przerodzić się w coś poważniejszego? Czy Filarska odważy się znów zaufać i otworzyć na miłość po tak bolesnym doświadczeniu? A może cień Marszałka wciąż okaże się zbyt silny? To wyjdzie na jaw wkrótce.

