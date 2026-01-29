M jak miłość, odcinek 1911: Skrzywdzona Lenka wreszcie się zakocha?! Nawiąże więź z sąsiadem Hubertem

„M jak miłość" odcinek 1911 - poniedziałek, 23.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Hubert wraz z ojcem Stefanem (Andrzej Hausner) i matką wprowadził się naprzeciwko Zduńskich, zajmując dom po Wieśku (Marcin Zarzeczny). To właśnie wtedy Lenka i Hubert poznali się po raz pierwszy, choć ich pierwsze spotkania były pełne nieporozumień i spięć. Hubert wydawał się arogancki, a Lenka nieufna, każde słowo mogło wywołać kłótnię. Z czasem jednak pojawią się pierwsze oznaki wzajemnego zainteresowania i ciekawości.

Lenka da szansę nowemu sąsiadowi? Hubert zastąpi Grześka?

W 1911 odcinku nastolatkowie będą mieli okazję lepiej się poznać. Kolejne spotkania w Warszawie, codzienne rozmowy i wspólne chwile pozwolą Lenie dostrzec w Hubertcie nie tylko sąsiada, ale też osobę, na którą można liczyć. Hubert z kolei odkryje w Lence kogoś, z kim warto dzielić swoje myśli i emocje. Ich przyjaźń zacznie się umacniać, a między nimi zrodzi się szczera więź, która będzie stanowiła przeciwwagę dla wcześniejszych przykrości Lence. Przecież Grzesiek zranił ją do żywego i chociaż Zduńska wybaczyła byłemu chłopakowi zdrady i oszustwa, w jej głowie nadal tkwią myśli o nieszczerości.

Wspólne odkrycie połączy Lenkę i Huberta

Punktem zwrotnym w tej historii będzie niespodziewane odkrycie przez młodych, że ich dziadkowie – Krystyna Filarska (Hanna Mikuć) oraz Łukasz Buczak – umówili się na randkę. Ta wiadomość wywoła mieszankę zdziwienia, zakłopotania i rozbawienia, a także wzmocni poczucie, że Lenka i Hubert są ze sobą połączeni nie tylko przez sąsiedztwo, ale też przez rodzinne więzi. Odkrycie, że ich dziadkowie spotykają się w tym samym czasie, da im do myślenia. Będą wspierać seniorów w schadzkach? To pozostaje tajemnicą.