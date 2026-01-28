M jak miłość, odcinek 1908: Kolejny cios dla Pawła. Z budowanego domu zostaną zgliszcza – ZDJĘCIA

Anna Kilian
2026-01-28 14:00

W 1908. odcinku „M jak miłość”, w miesiąc po śmierci Franki (Dominika Kachlik), Paweł (Rafał Mroczek) będzie się spalał każdego dnia w pracy i opiekując się Antosiem (Mark Myronenko), nie dając sobie żadnej taryfy ulgowej. Kiedy Kinga (Katarzyna Cichopek) pokaże mu wideo nagrane przez zmarłą żonę, załamie się. Mostowiakowie odkryją zgliszcza na zdemolowanej działce Franki i Pawła.

„M jak miłość" odcinek 1908 - wtorek, 10.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1907. odcinku „M jak miłość” akcja ratunkowa po pęknięciu tętniaka nie przyniesie żadnego rezultatu i Franka umrze. Paweł dowie się tego od kardiochirurga. W tej chwili straci sens życia. Będzie go przy nim trzymał tylko Antoś.

Zgliszcza na działce Franki i Pawła w 1908. odcinku „M jak miłość”

Po miesiącu od śmierci Franki Paweł nie da sobie żadnej taryfy ulgowej. Wszystko po to, by zagłuszyć cierpienie. W 1908. odcinku „M jak miłość” poświęci się pracy i opiece nad synem. Odmówi pomocy bliskich.

- Radzimy sobie świetnie we dwóch, prawda? – zagada do Antosia.

Magda (Anna Mucha) nie da się zwieść jego pozornemu spokojowi.

- Wewnątrz się w nim kotłuje… i dlatego tak bardzo się o niego boję! – powie Budzyńska.

Niestety, Kinga zdecyduje się pokazać mu wideo nagrane przez zaniepokojoną Frankę w szpitalu. Zduński nie będzie w stanie udźwignąć widoku załamanej żony i dźwięku jej ostatnich słów do niego. Znowu zupełnie się rozsypie. Po kilku godzinach Mostowiakowie odkryją, że działka, na której Franka z Pawłem zaczęli budować dom, została zdemolowana i podpalona.

Paweł zostawi Antosia w 1908. odcinku „M jak miłość”

W 1908. odcinku „M jak miłość” Paweł, pomimo że nie będzie o nie prosił, otrzyma wsparcie od Piotrka (Marcin Mroczek).

- Obiecaj mi, że… jeśli coś głupiego przyjdzie ci do głowy, od razu mi o tym powiesz! Okay?... Zawsze możesz na nas liczyć, pamiętaj… - powie Pawłowi.

Ale on w nocy zawiezie Antosia do Grabiny i zostawi go Marysi (Małgorzata Pieńkowska):

- Mamo, proszę... zaopiekuj się nim!(…) Muszę wyjechać, muszę stąd uciec... bo inaczej zwariuję! I nie proś mnie, nie próbuj mnie zatrzymać…

M jak miłość, odcinek 1908. Paweł (Rafał Mroczek), Antoś (Mark Myronenko)
12 zdjęć

