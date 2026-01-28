M jak miłość, odcinek 1908: Kolejny cios dla Pawła. Z budowanego domu zostaną zgliszcza – ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1908 - wtorek, 10.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1907. odcinku „M jak miłość” akcja ratunkowa po pęknięciu tętniaka nie przyniesie żadnego rezultatu i Franka umrze. Paweł dowie się tego od kardiochirurga. W tej chwili straci sens życia. Będzie go przy nim trzymał tylko Antoś.

Zgliszcza na działce Franki i Pawła w 1908. odcinku „M jak miłość”

Po miesiącu od śmierci Franki Paweł nie da sobie żadnej taryfy ulgowej. Wszystko po to, by zagłuszyć cierpienie. W 1908. odcinku „M jak miłość” poświęci się pracy i opiece nad synem. Odmówi pomocy bliskich.

- Radzimy sobie świetnie we dwóch, prawda? – zagada do Antosia.

Magda (Anna Mucha) nie da się zwieść jego pozornemu spokojowi.

- Wewnątrz się w nim kotłuje… i dlatego tak bardzo się o niego boję! – powie Budzyńska.

Niestety, Kinga zdecyduje się pokazać mu wideo nagrane przez zaniepokojoną Frankę w szpitalu. Zduński nie będzie w stanie udźwignąć widoku załamanej żony i dźwięku jej ostatnich słów do niego. Znowu zupełnie się rozsypie. Po kilku godzinach Mostowiakowie odkryją, że działka, na której Franka z Pawłem zaczęli budować dom, została zdemolowana i podpalona.

Paweł zostawi Antosia w 1908. odcinku „M jak miłość”

W 1908. odcinku „M jak miłość” Paweł, pomimo że nie będzie o nie prosił, otrzyma wsparcie od Piotrka (Marcin Mroczek).

- Obiecaj mi, że… jeśli coś głupiego przyjdzie ci do głowy, od razu mi o tym powiesz! Okay?... Zawsze możesz na nas liczyć, pamiętaj… - powie Pawłowi.

Ale on w nocy zawiezie Antosia do Grabiny i zostawi go Marysi (Małgorzata Pieńkowska):

- Mamo, proszę... zaopiekuj się nim!(…) Muszę wyjechać, muszę stąd uciec... bo inaczej zwariuję! I nie proś mnie, nie próbuj mnie zatrzymać…