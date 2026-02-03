M jak miłość, odcinek 1908: Bez pogrzebu Franki i żałoby rodziny z Bukowiny! Gdzie będzie grób żony Pawła? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1908 - poniedziałek, 9.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Od pogrzebu Franki w 1908 odcinku "M jak miłość" upłynie już miesiąc. Tylko z relacji pogrążonego w żałobie Pawła i jego bliskich widzowie dowiedzą się, jak wyglądała ceremonia na cmentarzu, gdzie jest grób zmarłej Franki i kto wziął udział w jej ostatnim pożegnaniu.

Dlaczego po nagłej śmierci Franki akcja serialu tak przyspieszy i nie będzie scen pogrzebu? Tego nie wiadomo, ale można się domyślać, że scenarzyści chcieli zaoszczędzić wszystkim rozdzierającego serca widoku Pawła rozpaczającego po stracie żony, który teraz zostanie sam z synem Antosiem (Mark Myronenko). Dopiero miesiąc po pogrzebie Franki pogrążony w żałobie Zduński odwiedzi grób ukochanej. A to oznacza, że Franka zostanie pochowana blisko męża, syna i rodziny, która będzie opłakiwała jej śmierć.

Zobacz też: M jak miłość. Dominika Kachlik odeszła z serialu i pokazała jak wyglądało jej pożegnanie z Franką - WIDEO

Gdzie będzie grób Franki? Czy pokażą go w 1908 odcinku "M jak miłość" po pogrzebie Franki?

Chociaż nie będzie pogrzebu Franki w 1908 odcinku "M jak miłość", to miejsce jej pochówku, grób, do którego Paweł złoży ciało zmarłej żony pojawi się na ekranie. Wiadomo już, że Zduński odwiedzi grób Franki tuż po tym jak ucieknie z Grabiny, zostawi tam syna Antosia, pożegna się z matką Marysią (Małgorzata Pieńkowska) i na wiele dni opuści najbliższych. Powód? Będzie chciał w samotności przeżyć żałobę po France.

To oznacza, że w 1908 odcinku "M jak miłość" Paweł nie pochowa zmarłej Franki w rodzinnej Bukowinie Tatarzańskiej, grób Zduńskiej nie będzie w górach, tylko w pobliżu Zduńskiego, żeby mógł odwiedzać nieżyjącą żonę. Być może w Grabinie, tam gdzie są groby śp. Lucjana (śp. Witold Pyrkosz) i Hanki (Małgorzata Kożuchowska) Mostowiaków, a także innych bliskich babci Barbary (Teresa Lipowska).

Nie będzie żałoby rodziny Franki z Bukowiny w 1908 odcinku "M jak miłość"

Widzowie "M jak miłość" muszą się przygotować na to, że w 1908 odcinku jedyna rodzina Franki, górale z Bukowiny Tatrzańskiej, stryj Jędrzej Gutowski, który ją wychował i całe życie zastępował jej zmarłych rodziców, a także jego żona Haneczka, nie pojawią się w Warszawie, żeby wspierać Pawła w trudnym czasie żałoby. To jednak nie oznacza, że stryj Franki nie będzie przeżywał żałoby. Gutowscy nie pomogą jednak przy Antosiu, bo Zduński zwyczajnie odrzuci wszelką pomoc. Do czasu aż odda Antosia swojej matce.

M jak miłość. Ostatnie chwile Franki i Pawła razem przed śmiercią Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.