M jak miłość, odcinek 1908: Powrót zmarłej Franki do domu Mostowiaków. Przyjdzie do Marysi po pogrzebie powtórzyć prośbę - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1908 - poniedziałek, 9.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1908 odcinku "M jak miłość" Franka powróci do rodziny Mostowiaków. Przypomnijmy, że do tragicznej śmierci góralki dojdzie podczas operacji ratującej życie w 1907 odcinku serialu. Lekarze po ciężkiej walce o życie pacjentki, ostatecznie stracą ją na sali operacyjnej. Paweł zostanie sam z synkiem Antosiem (Mark Myronenko), początkowo próbując w miarę normalnie funkcjonować.

Jednak miesiąc po śmierci góralki, w 1908 odcinku "M jak miłość" wyjdzie na jaw, że wspomnienia, smutek i żal są silniejsze i wezmą górę.

Zmarła Franka powróci do domu Mostowiaków w 1908 odcinku "M jak miłość"

Nie jest tajemnicą, że Franka chciała mieszkać w Grabinie, właśnie tam nalegała na budowę domu. Mieli mieszkać blisko Rogowskich, ponieważ góralka uważała Marysię niemal jak za swoją mamę. Rogowska także pokochała synową i trzeba przyznać, że miała z nią wyjątkową więź. Nic dziwnego, że to właśnie ją poprosi o to, by przypilnowała Antosia po swoim odejściu. Oczywiście Franka nie da rady na sto procent przewidzieć wyniku operacji, ale jeszcze przed tragedią odczuje silny lęk, a intuicja podpowie jej, by przygotować się na najgorsze.

Nic więc dziwnego, że w 1908 odcinku "M jak miłość" to właśnie Marysia zobaczy zmarłą Frankę. Oczywiście do spotkania nie dojdzie w realnym życiu. Rogowska będzie miała sen, w którym synowa przekaże jej prośbę.

- Obiecaj mi, że jeśli kiedyś... gdyby coś mi się stało, to... zaopiekujesz się Antosiem. Ty, właśnie ty... Możesz mi obiecać... (...) Mamo, proszę, zaopiekuj się nim... Wiem, że nikt nie zajmie się nim tak jak ty... - cytuje portal światseriali.interia.pl słowa zmarłej Franki. Marysia obudzi się zlana potem i zobaczy w oknie światła samochodu syna.

Antoś trafi pod opiekę Marysi w 1908 odcinku "M jak miłość"

Sen z Franką w roli głównej w 1908 odcinku "M jak miłość" będzie niejako proroczy. Chwilę po spotkaniu sennym obu kobiet, do Rogowskiej przyjdzie Paweł. Poda jej fotelik z Antosiem i pod osłoną nocy poprosi mamę, by przejęła opiekę nad synkiem. Sam odejdzie...