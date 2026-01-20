M jak miłość, odcinek 1907: Tak będą wyglądały ostatnie chwile Franki! Umrze po pęknięciu tętniaka aorty - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1907 śmierć Franki - wtorek, 3.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1907 odcinku „M jak miłość” Franka pożegna się z życiem! I choć bliscy góralki do końca będą wierzyli, że i tym razem Zduńskiej uda się pokonać śmierć, a w tym przede wszystkim Paweł, który nawet nie dopuści do siebie myśli, że mogłoby jej zabraknąć, to jednak złe sny i przeczucia jego żony wezmą górę!

Zdradzamy, że w 1907 odcinku "M jak miłość" Zduńska przeczuje swoją nadchodzą śmierć. Tym bardziej, że po wcześniejszej rozmowie z kardiochirurgiem będzie już pełna obaw i bliska ataku paniki, z czego zwierzy się Kindze (Katarzyna Cichopek). I mimo iż Zduńska ze wszystkich sił spróbuje podtrzymać ją na duchu, to jednak odczucia jej szwagierki wezmą górę. Do tego stopnia, że przekaże żonie Piotrka (Marcin Mroczek) filmiki dla Pawła na wypadek swojej śmierci, pożegna się z mężem i synem i przypomni Marysi (Małgorzata Pieńkowska) o jej obietnicy.

Tak będzie wyglądać śmierć Franki w 1907 odcinku „M jak miłość”!

Szczególnie, że po wyjściu bliskich i ich powrocie na Deszczową w 1907 odcinku „M jak miłość” nagle gorzej się poczuje. Franka zacznie się trzymać za klatkę piersiową, w której poczuje rozpierający ból, co od razu zauważy przybyła na miejsce pielęgniarka. I natychmiast pobiegnie po lekarza, gdyż zda sobie sprawę ze stanu pacjentki, której w tym momencie pęknie tętniak aorty! I wówczas czas zacznie mieć kluczowe znaczenie!

- Co się dzieje? - spyta coraz bladszą Frankę, po czym od razu ruszy w kierunku drzwi i zacznie wołać - Doktorze!

Tym bardziej, że wtedy w 1907 odcinku „M jak miłość” Franka zblednie, a ciśnienie i tętno zaczną jej wariować. A Zduńska zacznie widzieć własną śmierć, gdyż w tym momencie będzie przekazywać rozpłakanego Antosia, Marysi, zgodnie ze swoją ostatnią wolą.

Lekarz przekaże bliskim Zduńskiej tragiczne wieści w 1907 odcinku „M jak miłość”!

W 1907 odcinku „M jak miłość” zaalarmowani bliscy natychmiast zjawią się w szpitalu, gdzie po interwencji pielęgniarki Franka natychmiast trafi na blok operacyjny, a lekarze rozpoczną dramatyczną walkę o jej życie. Ale niestety tym razem zarówno oni, jak i żona Pawła ją przegrają, bo Zduńska umrze!

W 1907 odcinku „M jak miłość” tuż po operacji lekarz wyjdzie z sali i przekaże Zduńskim i Rogowskiej najgorszą ze wszystkich możliwych wiadomości, w którą nikt nie będzie mógł uwierzyć. Poza Franką, która przewidzi wszystko już wcześniej i jeszcze zdąży się pożegnać...