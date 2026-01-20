M jak miłość, odcinek 1906: Paweł przed śmiercią Franki pokaże im ich dom! Do końca będzie wierzył, że wrócą do niego razem - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1906 - poniedziałek, 2.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1906 odcinku "M jak miłość" Paweł dalej będzie dział na działce w Grabinie, gdzie będzie powstawał wymarzony dom Franki! Zduński będzie robił wszystko, aby przyśpieszyć budowę i uporać się ze wszystkim do czasu operacji żony i jej wyjścia ze szpitala. Tym bardziej, że do końca będzie wierzył, że góralka przeżyje zabieg, a oni spędzą w nim najpiękniejsze chwile.

W 1906 odcinku "M jak miłość" Zduński nawet nie dopuści do siebie myśli, że Franki mogłoby zabraknąć. I nic dziwnego, gdyż silna góralka przeżyła już postrzał kochanka Lilki (Monika Mielnicka), Ethana (Paweł Roman) czy straszliwy wypadek samochodowy, spowodowany przez Dominika Walata (Bartosz Surówka). Ale niestety tą walkę przegra....

Paweł zacznie spełniać marzenie Franki tuż przed jej śmiercią w 1906 odcinku "M jak miłość"!

Jednak w 1906 odcinku "M jak miłość" Zduński do końca będzie wierzył i wspierał swoją spanikowaną żonę, która wcale nie będzie tego taka pewna. A to dlatego, że Franka zda sobie sprawę z powagi samej operacji tętniaka aorty, czasu tuż przed nią i tego, że może po prostu nie przeżyć. Zwłaszcza po rozmowie z kardiochirurgiem, gdy zaczną ją dręczyć złe sny i przeczucia, z czego zwierzy się Kindze (Katarzyna Cichopek).

Ale Paweł w 1906 odcinku "M jak miłość" nie pozwoli jej tak nawet myśleć, gdyż będzie przekonany, że i tym razem wszystko skończy się dobrze. I aby podtrzymać swoją żonę na duchu i zmotywować ją do dalszej walki pokaże jej zdjęcia z budowy jej wymarzonego domu, która w trakcie jej pobytu w szpitalu, naprawdę ruszy z kopyta. A Zduński pochwali się jej efektami!

- To będzie nasz dom. Będziemy w nim szczęśliwi - zapewni ją Paweł.

- Paweł nie myśli o czymś złym, co mogłoby się wydarzyć. On cały czas ma nadzieję, że operacji Franka szybko wróci do domu - wyjaśniał Rafał Mroczek w "Kulisach M jak miłość".

Zduńska nie dożyje końca budowy swojego wymarzonego domu w 1907 odcinku "M jak miłość"!

I choć w 1906 odcinku "M jak miłość" początkowo spanikowana i przerażona Franka zrobi dobrą minę do złej gry, to jednak w dniu operacji nie będzie w stanie dłużej udawać. Tym bardziej, że złe sny i koszmary jej nie miną, przez co w końcu i z mężem podzieli się swoimi złymi obawami. A on oczywiście pocieszy ją w dokładnie taki sam sposób, co wcześniej!

- Może już wystarczy ci tych szpitali, co? Jak to wszystko się przewali, zabiorę cię do Grabiny, tam jest teraz tak pięknie… Na naszej działce wszystko kwitnie i obłędnie pachnie… - opowie jej mąż.

- Boję się, Paweł… A co, jeśli to się nagle skończy? Co, jeśli operacja się nie uda? Jeśli ja… - zacznie panikować Franka, ale Paweł od razu zacznie przeganiać te myśli - Nie, nie mów tak, nie możesz tak mówić, słyszysz?!… Wszystko się uda. I wszystko, co najlepsze jeszcze przed nami, przysięgam…

Jednak jego nadzieje w 1907 odcinku "M jak miłość" wcale się nie spełnią, bo Franka nie dożyje nawet planowanej operacji. Zdradzamy, że po wyjściu męża i jego najbliższych ze szpitala, Zduńska gorzej się poczuje, gdyż wówczas dojdzie do pęknięcia tętniaka. I choć lekarze od razu wezmą ją na blok i podejmą dramatyczną walkę o jej życie, to niestety tym razem już nie uda się uratować góralki i Paweł niestety straci żonę...