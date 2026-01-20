M jak miłość, odcinek 1907: Marysia przejmie opiekę nad Antosiem po śmierci Franki! Wypełni ostatnią wolę swojej synowej - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1907 śmierć Franki - wtorek, 3.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1907 odcinku „M jak miłość” Franka umrze i osieroci malutkiego Antosia! Ale mimo wszystko odejdzie spokojna, gdyż przed śmiercią załatwi synkowi najlepszą możliwą opiekę w osobie Marysi. A to dlatego, że tuż przed pęknięciem tętniaka aorty góralka po raz ostatni spotka się zarówno z chłopcem, jak i swoją teściową i przypomni jej o ich obietnicy.

- Pamiętasz, co mi obiecałaś mamo? - upewni się Franka.

Oczywiście, w 1907 odcinku „M jak miłość” Rogowska obieca Zduńskiej, że w przypadku jej śmierci zajmie się Antosiem, tak jak już kiedyś jej obiecała. Jednak tak jak wtedy, tak teraz Marysia nawet nie będzie przypuszczała, że faktycznie do tego dojdzie, bo do końca będzie wierzyć w to, ze jej synowa przeżyje. Ale niestety tak się nie stanie...

Franka odda swojego synka Marysi w 1907 odcinku „M jak miłość”!

Już w końcówce "Kulis M jak miłość" widzowie mogli dostrzec symboliczną scenę, w trakcie której Franka przekazywała płaczącego Antosia w ręce Marysi. I to w momencie, gdy sama gorzej się poczuła w szpitalu, bo właśnie wtedy pęknie jej tętniak aorty. Oczywiście, pielęgniarka od razu to dostrzeże i wezwie lekarza, który natychmiast zabierze góralkę na blok operacyjny, ale niestety tym razem jej życia nie uda się uratować.

I stąd w ostatniej scenie z "Kulis M jak miłość", a więc 1907 odcinka płaczący Antoś zostanie w rękach Marysi, bo w ten symboliczny sposób Rogowska faktycznie przejmie nad nim opiekę, gdy jej synowa rzeczywiście umrze! A jej teściowa spełni jej ostatnią wolę.

Antoś powiększy rodzinę Rogowskich w 1908 odcinku „M jak miłość”!

Już w 1908 odcinku "M jak miłość" Antoś oficjalnie dołączy do rodziny Rogowskich, a Marysia stanie się dla niego drugą matką po śmierci Franki. Tym bardziej, że mimo miesięcznej walki dla swojego syna, Paweł (Rafał Mroczek) w końcu nie wytrzyma i sam także przekaże matce chłopca, gdy Kinga (Katarzyna Cichopek) wręczy mu nagrania, które Franka nagra dla niego tuż przed śmiercią.

I wówczas Zduński już nie poradzi sobie ze swoimi emocjami, kompletnie się załamie i zniknie, oddając wcześniej chłopca Marysi, zgodnie z ostatnią wolą swojej żony. W 1908 odcinku "M jak miłość" syn Franki i Pawła powiększy rodzinę Rogowskich w Grabinie, do której dołączy także i córka Artura (Robert Moskwa), Agnes (Amanda Mincewicz).