M jak miłość, odcinek 1905: Fatalna pomyłka Tadeusza. Tak pozna Alicję, która przyjedzie do Lipnicy – ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1905 - wtorek, 27.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Tadeusz łatwo ulega panice. Sytuacje zwyczajne dla innych potrafią wyprowadzić go z równowagi. Tak będzie znowu w 1905. odcinku serialu „M jak miłość”.

Tadeusz i Kisielowa w „M jak miłość”

W serialu „M jak miłość” córeczka Jagody i Tadeusza ma już około roku. Niestety, widzowie nie widzą Dorotki (Klara Madeńska) za często. Życie rodzinne Kiemliczów ostatnio zeszło na dalszy plan, ustępując obrazom niesnasek Tadzika z Kisielową (Małgorzata Rożniatowska), która obawiała się, że czyha on na jej stanowisko w lokalnych strukturach władzy.

Tadeusz wygłupi się u nowej lekarki w 1905. odcinku serialu „M jak miłość”

Nieczęsto mu się to zdarza, ale w 1905. odcinku serialu „M jak miłość” Tadeusz będzie musiał pilnie umówić się do lekarza. Ale w przychodni w Lipnicy będzie na niego czekać niespodzianka – zupełnie nowa twarz pośród lekarskiego personelu. Widząc nową lekarkę, Tadzik zapyta o Artura. Internistka się mu przedstawi jako Alicja Krajewska i wyjaśni:

- Jest dziś na konferencji. Przyjechałam na zastępstwo. Proszę się nie martwić. Też potrafię postawić diagnozę.

Lekarka poprosi Kiemlicza, by zdjął koszulę i zobaczy bardzo ciekawy… wzór na jego skórze. Przez sekundę uczulenie będzie wyglądać na silną reakcję alergiczną. Tadeusz będzie się domyślał, co mogło być jej przyczyną:

- Mam alergię na ostre przyprawy, a niechcący zjadłem dziś kanapki z chili...

Po chwili Alicja zrozumie, że Tadzikowi na pewno nic nie będzie, ponieważ wytłumaczenie jego wysypki jest bardzo banalne. Okaże się, że zamiast użyć dezodorantu, chwycił rano za opakowanie lakieru do włosów z brokatem, jaki właśnie kupiła sobie Jagoda. Uzna, że się kompletnie wygłupił i bardzo się zawstydzi. Ale sympatyczna Krajewska tylko się uśmiechnie. Czy postać tej lekarki zostanie z widzami na dłużej, choć ma być tylko zastępstwem dla Rogowskiego? Nie wiadomo, bo przecież załatwi on pracę w przychodni w Lipnicy Agnes (Amanda Mincewicz), swojej „nowej” córce...

