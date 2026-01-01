M jak miłość, odcinek 1904: Jakub wciąż nie przestanie kochać Kasi. Wyzna Martynie, że marzy, by to z nim była w ciąży – ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1904 - poniedziałek, 26.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Jakiś czas temu w „M jak miłość” Martyna i Jakub zostali rodzicami chrzestnymi maleńkiej Zuzi (Rita Sobocińska). Kiedy Jakub zobaczył córeczkę Agaty (Lidia Pronobis), całkiem się roztopił. Od dawna chce przecież mieć dziecko, dawał to do zrozumienia Kasi, kiedy jeszcze byli razem i wydawało się, że tak już zostanie na wieki wieków…

Tak Martyna i Jakub spędzi razem noc w „M jak miłość”

W ten wieczór w "M jak miłość", kiedy opatrzność ułatwiła Jakubowi i Martynie romantyczne uniesienia i doszło do pomyłki w hotelu, on postanowił umościć się na podłodze na kocu… Wysocka go wyśmiała i namówiła do spania w jedynym łóżku, jakie mieli do dyspozycji. Tak się stało i żadne z nich tej nocy nie przekroczyło granicy intymności.

Obsesja Jakuba na punkcie dziecka Kasi w 1904 odcinku "M jak miłość"

Niełatwo zapomnieć o kimś, kogo bardzo się kochało, zwłaszcza kiedy informacja o zdradzie drugiej osoby spada jak grom z jasnego nieba. Mijają miesiące, a Jakub, często widując się z piękną Martyną, wciąż nie potrafi zapomnieć o Kasi, która go upokorzyła, okłamała i oszukała, chociaż on jeszcze o tym nie wie.

W 1904. odcinku serialu „M jak miłość” Kuba powie Wysockiej, że była żona nadal jest dla niego numerem jeden. Trudno o bardziej zniechęcające wyznanie, jeśli lekarka myślałaby o nim poważnie. Wiadomo jednak, że tak nie jest, bo i ona katuje się wspomnieniami o niedostępnym, żonatym już Marcinie.

Wielkim marzeniem Karskiego jest być ojcem i o tym też przypomni Martynie. Oboje byliby wspaniałymi rodzicami. Czy wreszcie to zrozumieją i w nowym roku w "M jak miłość" zobaczymy ich razem? Czy będzie tak, że w rezultacie dramatycznych wydarzeń to Jakub i Martyna będą wychowywać jego dziecko z Kasią?