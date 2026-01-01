M jak miłość, odcinek 1904: Chodakowskie nie odpuszczą mężom. Kama i Aneta zakłócą Marcinowi i Olkowi męski wypad – ZDJĘCIA, WIDEO

„M jak miłość" odcinek 1904 - wtorek, 26.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W „M jak miłość” Kama zbliżyła się do Anety jak nigdy wcześniej. Rozpoczęła pracę w rejestracji kliniki, w której pracują Aneta i Olek. Ortopeda zażyczył sobie zresztą, by bratowa odwdzięczyła mu się za protekcję…

Rodzeństwo dla Boryska w serialu „M jak miłość”

W „M jak miłość” Aneta marzy o powiększeniu rodziny. Jednakże Olek się nie kwapi do tego, by znowu zostać ojcem niemowlęcia. Jego żona jednak zawsze stawia na swoim – z tego słynie – więc czy Chodakowski ma w ogóle jakiś wybór…? Jak się okaże, nie będzie mu nawet wolno spędzić weekendu bez Anety.

Na tropie mężów - odcinek 1904 „M jak miłość”

W 1904. odcinku serialu „M jak miłość” Marcin i Olek wybiorą się na męski wypad na ryby za miasto. Tylko we dwójkę, by odpocząć od swoich drugich połówek. Ale Aneta, ze swoją obsesją kontrolowania męża, nie pozwoli, by cokolwiek działo się bez jej wiedzy i zgody. Zwierzy się Kamie w pracy, że jej mąż solo to sytuacja dla niej nie do zaakceptowania:

- Normalnie, to aż mnie korci, żeby im tam zrobić nalot i sprawdzić, jak się dziady prowadzą.

Kama nic nie powie, ale przecież wiadomo, że ona też jest o swojego męża bardzo zazdrosna. Obie panie dobrały się więc w korcu maku. Do tego żona Olka zauważy, że „zapomniał” wziąć z domu czegoś bardzo ważnego:

- To nie jest tak, że ja nie ufam Olkowi, ale wkurza mnie, że wyjeżdża, dobrze się bawi, a w domu zostawia obrączkę.

I przyjdzie jej do głowy, że zawiezie mu zgubę tam, gdzie postanowił łowić. Ty bardziej, że kiedy przyśle jej zdjęcia znad wody, okaże się, że rzut beretem od nich znajduje się ponętne i półnagie towarzystwo – dwie młode kobiety, jak dwie syreny wyrzucone na brzeg:

- Normalnie, gołe baby! – zaaferowana Aneta powie Kamie.

Obie panie przyjadą do mężów niezapowiedziane, by zrobić im niespodziankę. Czy Olek i Marcin się z niej ucieszą? Przecież wyjadą, by od nich odpocząć...