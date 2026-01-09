M jak miłość, odcinek 1903: Tak Julia z Dimą zaskoczą Budzyńskich! Magda i Andrzej nie będą spodziewać się, że biorą ślub - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1903 - wtorek, 20.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1903 odcinku „M jak miłość” Budzyńscy będą mieli zobaczyć się z Julią, Dimą i Nadią, którzy akurat przyjadą ze Lwowa do Warszawy, gdzie Magda z Andrzejem także przeniosą się już na stałe po sprzedaży siedliska Bartkowi (Arkadiusz Smoleński) i Dorocie (Iwona Rejzner). Oczywiście, małżonkowie będą myśleć, że będzie to zwykłe spotkanie z ich przybraną córką i jej opiekunami, ale nic bardziej mylnego, bo Malicka z Pawlenką będą mieć dla nich nie lada niespodziankę!

A mianowicie ślub, o którym w 1903 odcinku „M jak miłość” Magdę i Andrzeja poinformuje właśnie Nadia, czym kompletnie ich zaskoczy! Wszystko przez to, że zupełnie nie będą się go spodziewać! Tym bardziej, że będzie on owiany taką tajemnicą i to nie z byle powodu!

- A co to właściwie za okazja? - zainteresuje się Magda.

- Tata i Julia biorą dziś ślub! - zdradzi jej w końcu Nadia.

To dlatego Julia i Dima będą trzymać swój ślub w tajemnicy przed Magdą i Andrzejem w 1903 odcinku „M jak miłość”!

Oczywiście, w 1903 odcinku „M jak miłość” zaskoczeni Budzyńscy wezmą udział w skromnej uroczystości, na której oprócz nich zjawią się także świadkowa Sylwia (Hanna Turnau) z Adamem (Jacek Kopczyński), a także kolega Dimy, który zostanie jego świadkiem. Pawlenko i Malicka wezmą emocjonalny ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego, a następnie przeniosą się do Naszego Zielonego Sadu" na swoje wesele.

I dopiero tam w 1903 odcinku „M jak miłość” jak podaje swiatseriali.interia.pl Magda i Andrzej dowiedzą się, co stało za tak ekspresowym ślubem Julii i Dimy, o którym dowiedzieli się na chwilę przed uroczystością, za co Malicka oczywiście ich przeprosi!

- Bardzo was przepraszam za te tajemnice... To wyszło tak spontanicznie. Mieliśmy zarezerwowaną inną, dość odległą datę, ale nagle dostaliśmy informację, że mają w urzędzie wolny termin... Do ostatniej chwili nie wiedziałam, czy się uda i czy zmieszczę się w jakąś sukienkę - wyjaśni im Julia.

- Na kiedy masz termin? - dopyta Magda.

- Tuż przed świętami. Prezent gwiazdkowy dla Nadii, nie może już doczekać się rodzeństwa - wyzna Malicka.

Tak będzie wyglądało ostatnie pożegnanie Budzyńskich z rodziną Pawlenko w 1903 odcinku „M jak miłość”!

I wówczas w 1903 odcinku „M jak miłość” i dla Magdy stanie się jasne, że jest to jej pożegnanie z Nadią, która po ślubie Julii i Dimy, narodzinach swojego rodzeństwa i powrocie na stałe do Lwowa na dobre jej przepadanie i wsiąknie już w nową rodzinę. Budzyńska da przybranej córce wyjątkowy prezent, a ona obieca, że nigdy o niej zapomni!

I tak w 1903 odcinku „M jak miłość” zakończy się historia Julii, Dimy i Nadii, którzy po tajemniczym ślubie wrócą z powrotem na Ukrainę. Tym razem już na dobre, bo Pawlenko otrzyma tam atrakcyjną ofertę pracy jako ordynator w szpitalu i zostanie tam już nie tylko z córką, ale i swoją świeżo upieczoną żoną, a także ich wspólnym dzieckiem, które niebawem przyjdzie na świat!