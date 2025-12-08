M jak miłość, odcinek 1896: Jakub wymarzył sobie taką córkę! Mała Zuzia zastąpi mu dziecko, które urodzi Kasia? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1896 - wtorek, 9.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Zrządzeniem losu Jakuba i Martynę w 1896 odcinku "M jak miłość" połączy dziecko, które dla Karskiego będzie cudowną niespodzianką! On nadal nawet się nie domyśla, że Kasia go oszukała, że sfałszowała wynik testu na ojcostwo i tak naprawdę to z nim jest w ciąży, to jego dziecko urodzi za kilka tygodni. Przy każdym spotkaniu z byłą żoną Jakub czuje jednak, że to on mógłby być ojcem dziecka jej i Mariusza...

Jakub dzięki Martynie zostanie ojcem chrzestnym w 1896 odcinku "M jak miłość"

Dzięki Martynie w 1896 odcinku "M jak miłość" Karski poczuje się jak prawdziwy ojciec! Na razie chrzestny, bo przyjaciółka namówi go, by pojechał z nią na chrzciny córki Agaty (Lidia Pronobis) i Sławka (Maciej Zuchowicz). Na kilka godzin przez uroczystością chrztu świętego okaże się, że Zuzia nie będzie miała chrzestnego! Ubłagany przez Martynę Jakub zgodzi się wziąć na siebie tę odpowiedzialność.

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1896: Płacz Martyny obudzi Jakuba. Tak się skończy ich wspólna noc w hotelu - ZDJĘCIA

Mała Zuzia w 1896 odcinku "M jak miłość" podbije serce Jakuba! Zobaczy w niej dziecko swoje i Kasi

Początkowo w 1896 odcinku "M jak miłość" Kuba będzie się wzbraniał, ale ostatecznie uzna, że nie może odmówić nie tyle Martynie, lecz głównie dziecku, które w dniu chrztu nie może być odtrącone. Chrzciny córki przyjaciółki Martyny miną dość szybko, a Jakuba zacznie rozpierać duma, że Zuzia została jego chrześnicą. Będzie zachwycony maleńką dziewczynką. Zupełnie jakby widział w niej dziecko Kasi i swoje...

- Dziękuję za zaufanie. To był dla mnie zaszczyt i wielka przyjemność... - zwróci się do Agaty i jej męża, a potem uśmiechnie się do swojej chrześnicy. - Cześć Zuzia, byłaś dzisiaj wspaniała, wiesz?

- No Zuzia też uważa, że jej ojciec chrzestny jest wspaniały... - odpowie za córkę Agata, która szepnie do Martyny, żeby "brała się" za Jakuba jak najszybciej, bo to cudowny facet.

Jakub będzie świetnym ojcem dla Zuzi w 1896 odcinku "M jak miłość"

Wieczorem, kiedy w 1896 odcinku "M jak miłość" Jakub i Martyna wylądują w jednym łóżku w pokoju hotelowym, Karski nie przestanie myśleć o Zuzi. Bo przecież o takiej córce z Kasią marzył od dnia ich ślubu, od momentu, kiedy wygrał walkę ze śmiertelną chorobą i uświadomił sobie, że pragnie założyć z ukochaną rodzinę.

- To był długi dzień, męczący, ale naprawdę fajny - przyzna Jakub.

- Mogło być gorzej...

- Śmieszna ta mała Zuzia. Taki zabawny brzdąc... Moja chrześnica Zuzia. Jak już trochę podrośnie, nauczę ją boksować - Karski jak przystało na odpowiedzialnego ojca chrzestnego będzie chciał być obecny w życiu dziewczynki.

- Chyba razem nauczymy, co? To też moja chrześnica, więc jesteśmy w tym razem, wujek... - zaśmieje się Martyna.

- To też jest fajne... - oceni Kuba.