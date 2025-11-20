M jak miłość, odcinek 1895: Marcina i Martina połączy Agnes. Artur zleci śledztwo w sprawie psychopaty, przed którym uciekła - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1895 - poniedziałek, 08.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Martin nie ustanie w wysiłkach, by swój chory plan zemsty na Agnes wprowadzić w życie. W 1894. odcinku serialu „M jak miłość” dowie się od Marka (Tomasz Traczyński), znajomego Elsy i Artura, gdzie przebywa dziewczyna i wyruszy w drogę do Polski. W niebezpieczeństwie znajdą się także Rogowscy, nie tylko Agnes.

Marcin pozna prawdę o Martinie w 1895. odcinku „M jak miłość”

W 1895. odcinku "M jak miłość" przejęty dramatem Agnes, Artur zdecyduje się poprosić o profesjonalną pomoc w sprawie jej prześladowania przez Martina. Kogo, jak nie Marcina? To detektyw może szybko i dyskretnie dowiedzieć się, jakie naprawdę zamiary ma psychopata. Chodakowski podejmie się zlecenia:

- Możesz mi zaufać... Co prawda nie wziąłem ze sobą żadnych referencji, ale… podobno jestem całkiem dobry w tej robocie… - powie Arturowi.

Zaraz potem porozmawia z Agnes, chcąc wyciągnąć od niej jak najwięcej informacji na temat jej byłego chłopaka:

- Czyli... zachowywał się tak już w stosunku do swojej poprzedniej partnerki?

- Dowiedziałam się o tym dopiero, kiedy sama odeszłam od Martina… Ona też przed nim uciekała. Martin… On chyba nie może znieść myśli, że jakaś kobieta może go zostawić… - opowie przygnębiona dziewczyna.

- Zrobimy tak... Namierzę faceta i ustalę, jak wygląda sytuacja. Będę potrzebował jego danych: nazwiska, adresu, telefonu, marki samochodu... Ale przede wszystkim twojej decyzji, czy chcesz, żebym się tego podjął! – zdecyduje Marcin i uzyska twierdzącą odpowiedź.

Ucieczka Agnes w 1895. odcinku serialu „M jak miłość”

Wypadki potoczą się znacznie szybciej, niż ktokolwiek będzie mógł przewidzieć. W 1895. odcinku serialu „M jak miłość” Marcin nie zdąży nawet zacząć swojego śledztwa - Martin zjawi się najpierw w Lipnicy, a potem w Grabinie. Kiedy Agnes zorientuje się, że lada chwila może stanąć z psychopatą twarzą w twarz, uzna, że najlepszym wyjściem będzie kolejna ucieczka. Pożegna się z Basią i zniknie.