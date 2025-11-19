M jak miłość, odcinek 1895: Agnes ucieknie z Grabiny. Opuści dom w popłochu, bo odszuka ją Martin – ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1895 - poniedziałek, 08.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W „M jak miłość” Rogowscy i Barbara (Teresa Lipowska) dowiedzieli się od kolegi Artura, lekarza Marka (Tomasz Traczyński), o śmierci jego studenckiej miłości. Ta nowina przyniesie takie rodzinne zmiany, jakich nie można się było spodziewać.

Agnes – córka Artura w serialu „M jak miłość”

Elsa Meyer zmarła w rezultacie ciężkich obrażeń poniesionych w wypadku samochodowym, ale zostawiła córkę, dorosłą kobietę, która okazała się być dzieckiem Artura, o którym on nic nie wiedział. W „M jak miłość” Marysia (Małgorzata Pieńkowska) zauważyła, jak ważna musiała być dla męża Elsa, co zresztą on sam potwierdził. Wkrótce Agnes pojawiła się w życiu Rogowskich mówiąc, że ucieka przed prześladującym ją byłym chłopakiem, Martinem. Mając wiedzę o tym, co łączyło jej matkę z Rogowskim, zleci badania DNA i przekona się, że jest jego córką. Ale postanowi nic na razie mu o tym nie mówić. Prawdę będzie znać jedynie Basia, którą jej przyrodnia siostra zobowiąże do milczenia.

Ucieczka Agnes z Grabiny w 1895. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1895. odcinku serialu „M jak miłość” okaże się, że Agnes miała stuprocentową rację, obawiając się Martina. Mężczyzna dowiedzie, że jest rasowym psychopatą. Nie da za wygraną i by zemścić się na dziewczynie, która ośmieliła się z nim zerwać, dotrze do Polski, do Lipnicy… Pojawi się, jak gdyby nigdy nic, w przychodni, w której pracuje Artur. A już godzinę potem Martin zawita do Grabiny. Na szczęście w porę dostrzeże go Agnes – na tyle w porę, by w panicznym strachu szybko się spakować i pożegnać z Basią:

- Muszę wyjechać! Przeproś wszystkich, później zadzwonię i wszystko wyjaśnię… Tak się cieszę, że cię poznałam, że jesteś… I na razie nic nikomu nie mów! Obiecujesz?…

Rogowska zdąży tylko kiwnąć głową, a jej starszej siostry już nie będzie… Czy Artur kiedykolwiek pozna prawdę i uściska Agnes jak córkę…?