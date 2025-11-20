M jak miłość, odcinek 1894: Toksyczny kochanek Agnes nie zostawi jej w spokoju. Martin przyjedzie do Grabiny i zagrozi Rogowskim - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1894 - wtorek, 02.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Elsa Meyer była bardzo ważną kobietą w życiu Artura (Robert Moskwa) i tak samo istotna może stać się w nim jej i jego córka. Jeśli kiedykolwiek się dowie, jakie naprawdę relacje ich łączą… W „M jak miłość” Agnes zjawiła się w życiu Rogowskich nagle, uciekając z Niemiec przed toksycznym byłym chłopakiem. Badania DNA, jakie zleci w Polsce, upewnią ją, że to Artur jest jej biologicznym ojcem, ale wiedzieć o tym będzie jedynie Basia (Karina Woźniak).

Martin w drodze do Grabiny w 1894. odcinku serialu „M jak miłość”

Kiedy w 1894. odcinku serialu „M jak miłość” Agnes będzie się wydawać, że jej kłopoty znajdą jakieś rozwiązanie i poczuje się bezpiecznie w Grabinie, los jeszcze raz pokaże, że nie jest po jej stronie. Niebezpieczny Martin nie przestanie jej szukać, by zemścić się na niej za to, że go odrzuciła. Nawiąże kontakt z Markiem, lekarzem i znajomym Elsy i Artura, a on od razu wypaple, że Agnes właśnie jest w Polsce i spotyka się z Rogowskim. Martin ruszy w drogę do Grabiny. Nie będzie miał dobrych intencji. Nie zależy mu na dobru dziewczyny. Będzie chciał skrzywdzić ją i tych, którzy jej pomagają – Mostowiaków i Rogowskich.

Agnes opuści Grabinę w popłochu w 1895. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1895. odcinku serialu „M jak miłość” Martin dotrze do przychodni w Lipnicy, a stamtąd do Grabiny. Kiedy zobaczy go Agnes, natychmiast się spakuje i pożegna z Basią, obiecując, że jeszcze zadzwoni. Wyjedzie…