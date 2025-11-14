M jak miłość, odcinek 1894: Tak Basia zareaguje na wieść, że Agnes jest jej przyrodnią siostrą! Nie daruje tego Arturowi - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2025-11-14 11:49

W 1894 odcinku "M jak miłość" Basia (Karina Woźniak) przypadkiem natrafi na wyniki badań DNA, które potwierdzą, że Artur (Robert Moskwa) jest biologicznym ojcem Agnes i dozna szoku! Rogowska od razu weźmie swojego ojca za perfidnego kłamcę i z rozpaczy sięgnie do kieliszka. Ale na jednym wcale się nie skończy! W 1894 odcinku "M jak miłość" córka Rogowskich pójdzie w takie tango, że aż jej przyrodnia siostra będzie musiała ją ratować! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!

"M jak miłość" odcinek 1894 - wtorek, 2.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1894 odcinku "M jak miłość" Agnes odbierze wyniki badań DNA, które potwierdzą, że Artur jest jej biologicznym ojcem, a ona jego córką! Pech sprawi, że trafią one również w ręce drugiej córki Rogowskiego, która po zobaczeniu ich dozna ogromnego szoku! I nic dziwnego, gdyż przecież Rotke miała być tylko córką dawnej znajomej jej ojca sprzed lat, a tu się okaże, że będzie i jego dzieckiem! I to będzie ogromnym wstrząsem dla Basi!

Do tego stopnia, że w 1894 odcinku "M jak miłość" wściekła nastolatka od razu sięgnie za kieliszek! Tym bardziej, iż od razu pomyśli, że Artur perfidnie oszukał ją i Marysię (Małgorzata Pieńkowska), która najpewniej także nie miała pojęcia ani o Agnes, ani jego romansie! I stąd Basia naprawdę nieźle popłynie!

Rozżalona Basia upije się na wieść, że Artur jest biologicznym ojcem Agnes w 1894 odcinku "M jak miłość"!

W 1894 odcinku "M jak miłość" młoda Rogowska tak się upije, że Rotke będzie musiała ją ratować, aby dziewczyna mogła dotrzeć do domu! Tym bardziej, że jak podaje swiatseriali.interia.pl Rotke od razu pomyśli, że to przez nią Basia doprowadziła się do takiego stanu i będzie mieć wyrzuty sumienia! Jednak prawda okaże się być inna!

- To przeze mnie tak się urządziłaś? - zapyta ją Agnes.

- Nie, przez ojca... Tak nas okłamał, powiedział, że jesteś znajomą... Mama na pewno nic nie wie... - wyzna jej Basia.

Ale wtedy w 1894 odcinku "M jak miłość" Agnes poczuje się w obowiązku, aby o wszystkim powiedzieć swojej przyrodniej siostrze. Tym bardziej, że niczego nieświadomy Artur nie będzie tutaj w niczym winien!

- Twój tata też nie wie... Nawet się nie domyśla, przysięgam! - zacznie zapewniać ją Rotke.

Rotke poprosi Rogowską, aby nikomu nie mówiła, że jest biologiczną córką Artura w 1894 odcinku "M jak miłość"!

I wówczas w 1894 odcinku "M jak miłość" Basia skupi swoją uwagę już tylko na niej i zapyta ją o dalsze plany. A przede wszystkim o to, czy zamierza powiedzieć Arturowi, że także jest jest biologiczną córką, a on jej ojcem.

- I co teraz zrobisz?... To znaczy, że my... że jesteś... moją przyrodnią siostrą? - zacznie dopytywać zszokowana Rogowska.

Ale w 1894 odcinku "M jak miłość" Agnes jeszcze nie będzie na to gotowa. Tym bardziej, po zobaczeniu jej reakcji, gdyż już zacznie obawiać się jak przyjmą to Marysia, Barbara (Teresa Lipowska), a także sam zainteresowany. I z tego względu poprosi ją o dyskrecję!

- Na to wygląda... Basiu, ja proszę cię tylko, żebyś na razie nikomu o tym nie mówiła... Dała mi trochę czasu, żeby to na spokojnie przemyśleć, okej? - poprosi ją przyrodnia siostra. Ale czy Basia na to przystanie? A może jednak powie swoim rodzicom i babci prawdę? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem!

