M jak miłość, odcinek 1894: Artur biologicznym ojcem Agnes! Wyniki DNA nie pozostawią złudzeń

"M jak miłość" odcinek 1894 - wtorek, 2.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1894 odcinku "M jak miłość" Agnes odbierze wyniki badań DNA, które potwierdzą jej wcześniejsze przypuszczenia, że to właśnie Artur, ukochany jej matki sprzed lat, jest jej biologicznym ojcem. I choć córka tragicznie zmarłej Elsy Meyer od początku to podejrzewała, to jednak nie odważyła się powiedzieć o tym Rogowskiemu!

Tym bardziej, że lekarz niczego się nie domyślał! I nic dziwnego, gdyż przecież jego ukochana przed laty nagle wyjechała i zerwała z nim kontakt, a on nie wiedział, co tak naprawdę się z nią stało. Szczególnie, że nawet przez myśl mu nie przeszło, że mogła zajść z nim w ciążę i odejść, nie chcąc komplikować mu życia. Zwłaszcza, że przecież wtedy oboje byli młodymi medykami i nie myśleli o dziecku, które jednak w tajemnicy przed nim Elsa urodziła i wychowała! Czy zatem po latach w 1894 odcinku "M jak miłość" Artur w końcu dowie się tego od jej córki?

Agnes będzie bać się reakcji rodziny Artura na wieść o tym, że jest jego córką w 1894 odcinku "M jak miłość"!

Niekonicznie, gdyż przecież do tej pory Agnes niczego mu nie powiedziała, mimo iż mocno podejrzewała, że to właśnie Artur jest jej biologicznym ojcem, a ona jego córką! Tym bardziej, że bała się nie tylko jego reakcji, ale także i jego najbliższych, gdyż przecież Rogowski będzie miał swoją rodzinę, która co prawda przyjmie ją pod swoje skrzydła, gdy znajdzie się w niebezpieczeństwie ze strony swojego byłego partnera Martina (Paweł Izdebski), ale wówczas w 1889 odcinku "M jak miłość" jeszcze nie będzie wiedzieć, kim tak naprawdę ona dla niego jest!

Ale w 1894 odcinku "M jak miłość" wszystko stanie się jasne! W pierwszej kolejności dla Agnes, a następnie i Basi (Karina Woźniak), w ręce której przypadkowo trafią wyniki badań DNA na ojcostwo Artura, co będzie dla niej ogromnym szokiem! Do tego stopnia, że Rogowska nieźle się upije, czego świadkiem stanie się właśnie Rotke!

Rotke przerazi reakcja Basi w 1894 odcinku "M jak miłość"!

W 1894 odcinku "M jak miłość" Niemka zobaczy, jak bardzo ta wiadomość wstrząsnęła córką Artura, a tym samym jej przyrodnią siostrą i stąd jeszcze bardziej zacznie obawiać się reakcji Marysi (Małgorzata Pieńkowska), Barbary (Teresa Lipowska) czy w końcu i samego Artura! I z tego względu poprosi Basię o dyskrecję, bo jeszcze nie będzie gotowa, aby o im o tym powiedzieć!

Ale czy w 1894 odcinku "M jak miłość" młoda Rogowska faktycznie zdoła dochować tej tajemnicy? A może to właśnie Basia rozgada, że Artur ma jeszcze jedną nieślubną córkę? Czy Artur w końcu się dowie, że jest ojcem Agnes? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!