M jak miłość, odcinek 1889: Agnes w końcu zdradzi Arturowi prawdziwy powód swojego przyjazdu! Od razu sprowadzi ją do domu Mostowiaków

"M jak miłość" odcinek 1889 - poniedziałek, 17.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1889 odcinku "M jak miłość" Agnes w końcu wyjawi Arturowi swój prawdziwy powód przyjazdu do Polski! I tak naprawdę wcale nie będzie nim chęć poznania mężczyzny, w którym tak ogromnie była zakochana jej matka i przekazanie mu jej listów, które choć do niego pisała, to jednak nigdy nie zdecydowała się ich wysłać. A nawet jeśli, to w zdecydowanie mniejszym stopniu!

Zdradzamy, że już w 1886 odcinku "M jak miłość" okaże się, że Rotke wcale nie przyjechała do Polski bez powodu! Wszystko przez to, że w Niemczech nie będzie mogła już czuć się bezpiecznie, czego dowodem będzie włamanie do jej mieszkania, do którego dojdzie właśnie w trakcie jej nieobecności. I to sprawi, że Agnes wciąż nie będzie mogła wrócić do siebie, o czym w końcu zdecyduje się powiedzieć i Arturowi. Szczególnie, że Rogowski już wcześniej zaproponuje jej pomoc, z której w końcu zdecyduje się skorzystać!

Artur dowie się, że Agnes jest prześladowana w Niemczech w 1889 odcinku "M jak miłość"!

W 1889 odcinku "M jak miłość" Agnes wreszcie zdobędzie się na szczerą rozmowę z Arturem, w trakcie której wyzna mu, że jej nagły przyjazd z Niemiec nie nastąpił bez powodu. Rotke otwarcie wyzna Rogowskiemu, że musiała uciekać z kraju, w którym do tej pory mieszkała, gdyż w nim nie będzie czułą się bezpiecznie. A wszystko za sprawą jej byłego partnera, Martina, który od kilku miesięcy będzie ją prześladował! I najpewniej to właśnie on włamie się teraz do jej mieszkania!

Oczywiście, w 1889 odcinku "M jak miłość" Artur nie przejdzie wobec tego obojętnie, gdyż historia Agnes ogromnie go poruszy. Tym bardziej, iż naprawdę szczerze polubi córkę swojej zmarłej ukochanej i z tego względu nie zostawi jej bez pomocy. Rogowski postanowi spełnić już wcześniej dane jej słowo i wesprzeć ją w tak trudnej sytuacji.

Rogowski ukryje Rotke w domu Mostowiaków w 1889 odcinku "M jak miłość"!

W 1889 odcinku "M jak miłość" Rogowski od razu zaproponuje Rotke, aby na jakiś czas zatrzymała się, a raczej bardziej ukryła, w rodzinnym domu Mostowiaków. Artur będzie miał nadzieję, że w spokojnym domu w Grabinie, nikt nie odnajdzie Agnes, a dziewczynie nie stanie się nic złego. Tym bardziej, że poza bliską jej osobą, która wcześniej ją ostrzeże, nikt przecież nie będzie wiedział, że aktualnie przebywa ona w Polsce. I to nawet policja!

Czy zatem w 1889 odcinku "M jak miłość" Arturowi uda się ją skutecznie ukryć, a co za tym idzie i uratować? Na jak długo Rotke zatrzyma się w rodzinnym domu Mostowiaków? A może będzie jej tam tak dobrze, że postanowi zostać tam już na zawsze? Czy w końcu zdecyduje się powiedzieć Rogowskiemu i o swoich podejrzeniach, że tak naprawdę może być on jej biologicznym ojcem? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!