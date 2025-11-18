M jak miłość, odcinek 1894: Adam zostawi Paulę? Poświęci ją dla Natalki? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1894 - wtorek, 2.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1894 odcinku "M jak miłość" Adam zostawi Paulę i w końcu na dobre zwiążę się już z Natalką? Przypomnijmy, że Karski zaczął spotkać się z nową dziewczyną, gdy zrozumiał, że Mostowiakowa jest wciąż ślepo zakochana w Bartku, ale bez wzajemności. Komendant nie chciał być nagrodą pocieszenia dla policjantki i w trakcie leczenia przez nią jej złamanego serca po Lisieckim, który ostatecznie wybrał swoją żonę Dorotę (Iwona Rejzner), postanowił sprawdzić, czy naprawdę jej już tylko na nim zależy.

I właśnie w tym celu ściągnął Paulę, co początkowo faktycznie mocno zabolało Natalkę. Zwłaszcza, że w tym momencie zdała sobie sprawę, że straciła dwóch mężczyzn. A w tym tego, któremu naprawdę na niej zależało, ale na to było już za późno, bo Karski był już "zajęty"! Czy w 1894 odcinku "M jak miłość" okaże się jednak, że tylko do czasu?

Adam zbliży się do Natalki w 1894 odcinku "M jak miłość"!

W 1894 odcinku "M jak miłość" Natalka i Adam wreszcie mocno się do siebie zbliżą, w czym niewątpliwa będzie też rola Hani (Wiktoria Basik), która wciąż będzie robiła wszystko, aby w końcu ich ze sobą wyswatać. Szczególnie, że po nieudanej próbie z Bartkiem, to Karski stanie się dla niej idealnym partnerem dla matki, w związku z czym znów zacznie działać za jej plecami i w tym przypadku to zacznie przynosić efekt!

Do tego stopnia, że w 1894 odcinku "M jak miłość" Adam sam zbliży się do Natalki i to pierwszy raz od czasu pojawienia się Pauli! Nie licząc oczywiście specjalnego odcinka 25 lat "M jak miłość". Szczególnie, że ostatnio to Mostowiakowa robiła małe kroki w kierunku Karskiego, a teraz role się odwrócą. Czy aż do tego stopnia, aby komendant powiedział Pauli koniec?

To będzie już koniec Karskiego i Pauli w 1894 odcinku "M jak miłość"?

Czy w 1894 odcinku "M jak miłość" Adam zakończy swój związek z Paulą i w pełni skupi się na Natalce? Tym bardziej, że ich ocieplenie relacji nie ujdzie także i jej uwadze, gdy zjawi się na komisariacie w Lipnicy z nietęgą miną. Jak się wówczas zachowa? I co zrobi Karski? Czy w końcu ją zostawi i wreszcie na poważnie spróbuje być z Mostowiakową?

A może w 1894 odcinku "M jak miłość" dalej będzie ciągnął grę na dwa fronty, aby zyskać dodatkową pewność co do Natalki? A może wręcz przeciwnie, to będzie z jego strony tylko gra, aby się na niej jeszcze bardziej zemścić za to, że wcześniej go odrzuciła? Ale czy obie panie sobie na coś takiego pozwolą? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!