M jak miłość, odcinek 1894: Zbliżenie Natalki i Karskiego! Plan Hani zadziała - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2025-11-18 10:30

W 1894 odcinku "M jak miłość" Natalka (Dominika Suchecka) i Adam (Patryk Szwichtenberg) coraz bardziej się do siebie zbliżą, w czym niewątpliwie sporą rolę odegra Hania (Wiktoria Basik). Mostowiakówna nie zaprzestanie swatać ze sobą swojej matki i komendanta. Tym bardziej, że teraz to właśnie Karski będzie dla niej idealnym kandydatem na partnera dla Mostowiakowej, a nie Bartek (Arkadiusz Smoleński), który wybrał Dorotę (Iwona Rejzner)! I akurat w tym przypadku w 1894 odcinku "M jak miłość" jej działania się udadzą! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!

"M jak miłość" odcinek 1894 - wtorek, 2.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1894 odcinku "M jak miłość" Natalka i Adam mocno się do siebie zbliżą! I niewątpliwa będzie w tym rola Hani, która już od dawna próbowała wyswatać swoją matkę. I choć najpierw jej celem stał się Bartek, który po stracie Doroty został sam, to jednak, gdy w końcu ją odzyskał, to wszystko się zmieniło! A to dlatego, że Lisiecki zaczął poświęcać im coraz mniej czasu, gdyż skupił całą swoją uwagę na żonie. I wówczas Mostowiakowa zdała sobie sprawę, że to już nie wypali i postanowiła przerzucić się na komendanta!

Tak samo jak i jej matka. Tyle tylko, że nieco za późno, bo Adam już zdążył związać się z nową dziewczyną Paulą (Marcelina Kieres), w związku z czym Natalka musiała obejść się smakiem. Ale tylko do czasu aż do gry znów wróciła Hania, bo dzięki niej policjanci już zdążyli się do siebie zbliżyć, a w 1894 odcinku "M jak miłość" będą już tak blisko jak nigdy i to na dodatek ze strony Karskiego!

Tak się skończy swatanie Natalki i Adama przez Hanię w 1894 odcinku "M jak miłość"!

W 1894 odcinku "M jak miłość" u Natalki i Adam pojawią się czułe gesty, które ewidentnie spodobają się i Natalce. Tym bardziej, że ich spojrzenia będą zdradzać wszystko! I wówczas Paula już raczej pójdzie w odstawkę, bo jego wcześniejsze uczucia do Mostowiakowej wcale nie wygasną! A wręcz przeciwnie, gdyż na nowo się odrodzą!

A wszystko w 1894 odcinku "M jak miłość" za sprawą Hani, która także nie przestanie działać za plecami policjantów. Szczególnie, że nie spocznie, póki w końcu na dobre ich ze sobą nie połączy, gdyż niczego nie będzie bardziej pragnąć, jak tego, aby jej matka była wreszcie szczęśliwa!

Wielka radość u Natalki i Hani w 1894 odcinku "M jak miłość"!

I w 1894 odcinku "M jak miłość" uda jej się to osiągnąć i wówczas uśmiech pojawi się i na twarzy Hani! Tym bardziej, że dziewczynka spełni swoją misję, a, że i tak będzie lubić Adama, to przy okazji upiecze dwie pieczenie na jednym ogniu! I z tego względu w 1894 odcinku "M jak miłość" szczęśliwe będą już wreszcie obie żeńskie przedstawicielki rodziny Mostowiaków!

