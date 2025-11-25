M jak miłość, odcinek 1892: Kamil okłamie Anitę w sprawie matki! Będzie krył Annę - ZWIASTUN

Agnieszka Pyź
2025-11-25 12:03

W 1892 odcinku "M jak miłość" Kamil (Marcin Bosak) ustali, gdzie jest matka Anity (Melania Grzesiewicz), co się stało z Anną Lerman (Dorota Kamińska) i dlaczego przestała się odzywać do jedynej córki. Po tym odkryciu Gryc stanie przed trudną decyzją, żeby ukryć prawdę przed Anitą. Okłamie ukochaną, że pisarka Anna jest na terapii, bo cierpi na kryzys twórczy i właśnie przez niego musiała zerwać kontrakt na nową książkę. Czujna Anita w 1892 odcinku "M jak miłość" nie uwierzy w kłamstwo Kamila.

"M jak miłość" odcinek 1892 - wtorek, 25.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Kryjówka Anny Lerman w 1892 odcinku "M jak miłość" przestanie być tajemnicą, bo Kamil odnajdzie matkę Anity w ośrodku leczenia uzależnień. Tym samym stanie się jasne, że pisarka znów walczy z chorobą alkoholową, że po latach od wyjścia z nałogu znów zaczęła pić. Wstyd i strach przed odrzuceniem będzie tak wielki, że Anna ubłagała Kamila, żeby ukrył przed Anitą prawdę. Gryc podejmie decyzję, która może wpłynąć na jego związek z Anitą. Okłamie swoją dziewczynę! 

Kamil w 1892 odcinku "M jak miłość" oszuka Anitę, że jej matka jest na terapii

Po powrocie do domu w 1892 odcinku "M jak miłość" Anita usłyszy od Kamila, że Anna wcale nie jest chora na Alzheimera, nie zaginęła, tylko poddaje się terapii u psychologa. Powód? Bo poczytna pisarka nie jest w stanie napisać kolejnej książki. 

- Kryzys twórczy?! - Anita wścieknie się, kiedy dowie się, dlaczego matka zerwała z nią kontakt.

- Tak powiedział psycholog. Ona jest teraz w terapii - wyjaśni pokrętnie Kamil.

- Ale z powodu takiej pierdoły się do mnie nie odzywa?! To ja chodzę po ścianach, stresuję się, a ona siedzi na terapii z powodu kryzysu twórczego?! I nie odbiera ode mnie telefonów!

- Tylko nie pierdoły, ona jednak zerwała kontrakt. Nie napisała książki...

- Bronisz jej!

- Powiedziała, że jak będzie lepiej, to się do ciebie odezwie, zadzwoni...

- Może nie dzwonić! - krzyknie Anita, której rozmowa z Kamilem przerodzi się w kłótnię. 

M jak miłość. Magda aresztowana! Kamil pozna bolesną tajemnicę matki Anity

Tak w 1892 odcinku "M jak miłość" Anita domyśli się, że Anna znów pije 

Nagle coś Anitę oświeci i w 1892 odcinku "M jak miłość" domyśli się, że Kamil ją okłamuje, że doskonale wie, co się dzieje z Anną i celowo nie chce powiedzieć jej prawdy o matce. 

- Ona pije, tak? Znowu pije? I nie jest na żadnej terapii tylko leczy się? Prosiła cię, żebyś mi nie mówił? Dobrze, nic nie mów, ja już wszystko wiem!

- Anita...

- Ja tylko się zastanawiam, dlaczego ty się zgodziłeś... I chyba wiem... Kamil, ja wiem, że to jest poważna choroba, są różne fazy, czasem są nawroty. Ona boi się, że stracę do niej zaufanie...

- Anita, ja cię znam i wiem, że tak nie będzie. Ale ona potwornie się tego boi - przekona ukochaną Kamil. 

Ostatecznie w 1892 odcinku "M jak miłość" Anita zdecyduje się na rozmowę z matką, która zaważy na jej relacjach z Anną

