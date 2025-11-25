M jak miłość, odcinek 1892: Kamil okłamie Anitę w sprawie matki! Będzie krył Annę - ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1892 - wtorek, 25.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Kryjówka Anny Lerman w 1892 odcinku "M jak miłość" przestanie być tajemnicą, bo Kamil odnajdzie matkę Anity w ośrodku leczenia uzależnień. Tym samym stanie się jasne, że pisarka znów walczy z chorobą alkoholową, że po latach od wyjścia z nałogu znów zaczęła pić. Wstyd i strach przed odrzuceniem będzie tak wielki, że Anna ubłagała Kamila, żeby ukrył przed Anitą prawdę. Gryc podejmie decyzję, która może wpłynąć na jego związek z Anitą. Okłamie swoją dziewczynę!

Kamil w 1892 odcinku "M jak miłość" oszuka Anitę, że jej matka jest na terapii

Po powrocie do domu w 1892 odcinku "M jak miłość" Anita usłyszy od Kamila, że Anna wcale nie jest chora na Alzheimera, nie zaginęła, tylko poddaje się terapii u psychologa. Powód? Bo poczytna pisarka nie jest w stanie napisać kolejnej książki.

- Kryzys twórczy?! - Anita wścieknie się, kiedy dowie się, dlaczego matka zerwała z nią kontakt.

- Tak powiedział psycholog. Ona jest teraz w terapii - wyjaśni pokrętnie Kamil.

- Ale z powodu takiej pierdoły się do mnie nie odzywa?! To ja chodzę po ścianach, stresuję się, a ona siedzi na terapii z powodu kryzysu twórczego?! I nie odbiera ode mnie telefonów!

- Tylko nie pierdoły, ona jednak zerwała kontrakt. Nie napisała książki...

- Bronisz jej!

- Powiedziała, że jak będzie lepiej, to się do ciebie odezwie, zadzwoni...

- Może nie dzwonić! - krzyknie Anita, której rozmowa z Kamilem przerodzi się w kłótnię.

Tak w 1892 odcinku "M jak miłość" Anita domyśli się, że Anna znów pije

Nagle coś Anitę oświeci i w 1892 odcinku "M jak miłość" domyśli się, że Kamil ją okłamuje, że doskonale wie, co się dzieje z Anną i celowo nie chce powiedzieć jej prawdy o matce.

- Ona pije, tak? Znowu pije? I nie jest na żadnej terapii tylko leczy się? Prosiła cię, żebyś mi nie mówił? Dobrze, nic nie mów, ja już wszystko wiem!

- Anita...

- Ja tylko się zastanawiam, dlaczego ty się zgodziłeś... I chyba wiem... Kamil, ja wiem, że to jest poważna choroba, są różne fazy, czasem są nawroty. Ona boi się, że stracę do niej zaufanie...

- Anita, ja cię znam i wiem, że tak nie będzie. Ale ona potwornie się tego boi - przekona ukochaną Kamil.

Ostatecznie w 1892 odcinku "M jak miłość" Anita zdecyduje się na rozmowę z matką, która zaważy na jej relacjach z Anną.