M jak miłość, odcinek 1892: Kamil pozna bolesną tajemnicę matki Anity. Znajdzie Annę i wyjaśni się, dlaczego zniknęła - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1892 - wtorek, 25.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Dla Anity w 1892 odcinku "M jak miłość" stanie się jasne, że jej matka Anna coś przed nią ukrywa, że za jej dziwnym zachowaniem - nagłym znikaniem, nie odbieranie telefonów, długim milczeniem, kryje się coś więcej. Może nawet ciężka choroba, o której Lerman nie chce powiedzieć nawet jedynej córce, którą dopiero co odzyskała.

Anita w 1892 odcinku "M jak miłość" nie będzie wiedziała, gdzie jest jej matka Anna

Swoimi obawami Anita podzieli się z Kamilem, który początkowo zbagatelizuje problem, uzna, że ukochana niepotrzebnie się zamartwia, bo jej matce na pewno nic nie jest. Między parą wywiąże się ostra wymiana zdań, która skończy się kłótnią.

- Od tygodnia nie mam odzewu od mojej mamy. Dzwoniłam, wysłałam SMS-y. Odpisała mi tylko parę dni temu, że wyjechała odpocząć, bo jest w jakieś kiepskiej formie psychicznej, więc mam nie dzwonić, nie naciskać... Wiesz, ja się martwię, bo ona dziwnie się zachowuje. Kupiła ta mała ubranka dla Poli, dla 5-latki. Zapomniała ich wziąć ze sklepu. A może to są jakieś wczesne objawy Alzheimera? A może wcale nie wczesne tylko jakieś zaawansowane? Może ona potrzebuje naszej pomocy?

- Myślę, że niepotrzebnie panikujesz. Wzięłaś pod uwagę tylko czarny scenariusz i go analizujesz w każdą stronę - oceni Kamil.

- Aha, czyli jak sprawa nie dotyczy ciebie, to nie ma czym mówić! - oburzy się Anita.

- Ja tylko mówię, że czasami wybiegasz myślami do przodu i niepotrzebnie się denerwujesz później - Gryc na próżno postara się uspokoić swoją dziewczynę.

Kamil odnajdzie matkę Anity w ośrodku uzależnień w 1892 odcinku "M jak miłość"

Wreszcie w 1892 odcinku "M jak miłość" Kamil przeprowadzi własne śledztwo. Z pomocą sąsiadki Anny dostanie się do domu matki Anity i tam wpadnie na trop, gdzie teraz jest pisarka. Wszystko stanie się jasne, dlaczego Anna nie odzywa się do córki, skąd tak nagła zamiana w jej zachowaniu. Gryc znajdzie Lerman w ośrodku leczenia uzależnień. A to oznacza, że po latach od odwyku znów zaczęła pisać, że choroba alkoholowa, na którą cierpi, od kiedy Anita była małą dziewczynką, znów dała o sobie znać.

Uzależniona Anna poprosi Kamila o dochowanie tajemnicy w 1892 odcinku "M jak miłość"

Na widok Kamila uzależniona Anna w 1892 odcinku "M jak miłość" aż zblednie. Od razu zacznie tłumaczyć się przed zięciem, z tego, że okłamała Anitę i poprosi go o dochowanie tajemnicy.

- Ukrywałam to przed wami, bo zwyczajnie było mi wstyd. Znowu zaczęłam pić. Poza tym tak bardzo się bałam, że Anita nie da mi już kolejnej szansy... Nie po tym, co wycierpiała przeze mnie... Ale ona wie, że jestem w ośrodku leczenia uzależnień?

- Nie, jeszcze niczego jej nie mówiłem. Chciałem najpierw porozmawiać z tobą

- Kamil, nie mów jej proszę. To nic nie zmieni. A jak ona się dowie, to ja mogę wszystko u niej stracić... - wyzna Anna ze skruchą w głosie.

Jak w tej sytuacji postąpi Kamil? Czy ukryje przed Anitą tak ważną wiadomość o jej matce, zawiedzie jej zaufanie, co może zniszczyć ich relację? Okaże się już niebawem.