M jak miłość, odcinek 1891: Jakub uznany za ojca dziecka Kasi. Prawda wyjdzie na jaw? - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1891: Jakub uznany za ojca dziecka Kasi. Prawda wyjdzie na jaw?

2025-11-20 20:28

W 1891 odcinku "M jak miłość" Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) usłyszy, że to on jest ojcem dziecka Kasi (Paulina Lasota)! Jak do tego dojdzie, skoro była żona Karskiego sfałszowana wyniki testów DNA na ojcostwo i wmówiła mu, że to dziecko Mariusza (Mateusz Mosiewicz)? Prawda wyjdzie na jaw podczas nagłej wizyty ciężarnej Kasi u lekarza, na której obecny będzie też Jakub! Jak w tej sytuacji zachowa się zakłamana lekarka?

"M jak miłość" odcinek 1891 - poniedziałek, 24.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Jak długo jeszcze w "M jak miłość" Kasia będzie okłamywała Jakuba, że to Mariusz jest ojcem jej dziecka? Kiedy i w jaki sposób Karski odkryje, że była żona dopuściła się poważnego fałszerstwa, że z pomocą koleżanki Anki (Katarzyna Russ) z laboratorium zadbała o to, żeby wynik testu na ojcostwo wykazał, że nie ma zgodności próbek krwi jego i dziecka?

Już niebawem wokół zakłamanej Kasi zacznie się zaciskać coraz mocniejsza pętla. Bo Anka stanie się jej największym wrogiem i posunie się do szantażu, żądając od Kasi pieniędzy w zamian za milczenie. Wygląda na to, że ciężarna lekarka będzie musiała zapłacić wysoką cenę za to, żeby jej kłamstwo nie wyszło na jaw!

Jakub w 1891 odcinku "M jak miłość" usłyszy, że jest ojcem dziecka Kasi 

Ale zanim to nastąpi, to już w 1891 odcinku "M jak miłość" ktoś inny uzna Jakuba za ojca dziecka Kasi. Nie mając pojęcia o tym, że wypowiadając te słowa, wzbudzi ogromny strach, wręcz panikę w ciężarnej, że wszystko się wyda i prawda ujrzy światło dzienne. Kim będzie ta osoba? To pielęgniarka z rejestracji w gabinecie lekarza Kasi, który przyjmie ją, kiedy nagle wystąpią bolesne skurcze i to właśnie Jakub zawiezie byłą żonę do ginekologa. 

- Doktor za moment panią przyjmie. Tata oczywiście też może wejść - zwróci się pielęgniarka do Jakuba, a Kasia od razu zblednie.

- To nie jest tata! - zaprzeczy, kolejny raz powtarzając to kłamstwo.

- Nie jestem tatą...  - przyzna zawiedziony Karski. 

Jakub poczuje się jak prawdziwy ojciec w 1891 odcinku "M jak miłość"

Po raz pierwszy od sfałszowania przez Kasię testów na ojcostwo Jakub w 1891 odcinku "M jak miłość" będzie mógł się poczuć jak prawdziwy ojciec dziecka. Po wizycie z byłą żoną u lekarza Karski zwierzy się Martynie (Magdalena Turczeniewicz) ze swoich uczuć związanych ze zdradą Kasi i dzieckiem, która lada moment się urodzi. 