M jak miłość, odcinek 1891: Aneta i Olek pobici w klinice. Wściekły ojczym Franka zaatakuje lekarzy - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1891 - poniedziałek, 24.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1887. odcinku „M jak miłość" Franek drugi raz trafi do kliniki, do Anety, teraz z powodu urazu kolana. Będzie też narzekał na ból pleców i Chodakowska zdecyduje o prześwietleniu. Tak przerażona lekarka odkryje, że dziecko jest ofiarą przemocy domowej – zadrapania i zasinienia na jego ciele będą wystarczającym dowodem na znęcanie się nad nim. Zrobił je jego ojczym, jedyny opiekun chłopca po śmierci jego mamy. Biologiczny ojciec pozostaje nieznany. Niewiele myśląc, Aneta pojedzie do jego mieszkania chcąc wyładować swoją frustrację. Będzie się dobijać do jego drzwi, a on otworzy w towarzystwie kochanki w bieliźnie. Każe jej się wynosić i zatrzaśnie je jej przed nosem.

Przyjaźń Doroty z Frankiem w 1891. odcinku "M jak miłość"

W 1891. odcinku "M jak miłość" przebywająca w klinice z urazem ręki Dorota (Iwona Rejzner) zaprzyjaźni się z Frankiem po jego operacji. Przejmie się jego trudnym losem, na który nie zasłużył. Dziecko na pewno już nie trafi do ojczyma. Czy Dorota je zaadoptuje? Czy pomoże mu w jakiś inny sposób…?

Atak na Anetę i Olka w 1891. odcinku "M jak miłość"

Impulsywność Anety zemści się na niej w 1891. odcinku "M jak miłość". Gdyby ograniczyła się do zastosowania ustalonych procedur w przypadku odkrycia maltretowania dziecka, nie doszłoby do dramatycznych wydarzeń, jakie rozegrają się w klinice. Chodakowska już postąpiła jak należy i zawiadomiła policję, a ta sąd i prokuraturę - sprawy mogą więc biec swoim torem. Ale lekarka zdecydowała się opuścić szpital i pojechać do ojczyma Franka tylko właściwie po to, by na niego nakrzyczeć. Jej gniew spłynął po nim jak po kaczce. Zatrzasnął jej przed nosem drzwi. I zapamiętał to zdarzenie. Kiedy zjawi się u niego policja, w jego patologicznym umyśle pojawi się pomysł zemsty na Anecie, bo przecież na niego „doniosła” – nie będzie mu przecież chodziło o chłopca. Nie będzie za nim tęsknił. Jeśli już za czymś będzie, to za benefitami na opiekę nad nim, które straci. Pojedzie wściekły do kliniki i zaatakuje Chodakowską. A przy okazji także Olka, który stanie w jej obronie. Będzie jeden plus tej sytuacji – Franek zostanie szybciej odseparowany od swojego oprawcy. Brutal sam udowodni, że w żadnym razie nie wolno mu zajmować się dzieckiem.