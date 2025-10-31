M jak miłość, odcinek 1891: Dorota odmieni życie dziecka. To nie przypadek, że pozna skrzywdzonego Franka, pacjenta Anety! – ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1891 - poniedziałek, 24.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W serialu „M jak miłość” do kliniki Olka i Argasińskiego Franek trafił po raz pierwszy ze złamaną nogą. Podczas operacji lekoman Wojtek Majer (Paweł Parczewski) popełnił błąd i dziecko omal się nie wykrwawiło w rezultacie uszkodzonej tętnicy.

Interwencja Anety w domu Franka w 1887. odcinku "M jak miłość"

Po trzech miesiącach od poprzedniej operacji Franek znowu trafi on do kliniki Olka i Argasińskiego. W 1887. odcinku „M jak miłość" Aneta znowu zajmie się chłopcem. Tym razem dziecko będzie miało uraz skrętny kolana po treningu piłki nożnej. I nie tylko – powie, że bolą go też plecy i coś w nich chrupnęło, więc Chodakowska zleci prześwietlenie. Ale chłopiec nie będzie chciał zdjąć koszulki. Kiedy w końcu się zgodzi, lekarka zobaczy zasinienia i zadrapania ewidentnie świadczące o tym, że jest ofiarą przemocy domowej. Matka Franka nie żyje, a ojciec jest nieznany – wychowuje go ojczym. Aneta, zanim zawiadomi policję, pojedzie do mieszkania Franka i zacznie się, wściekła, dobijać do drzwi. Ojczym, z kochanką w bieliźnie u boku, otworzy tylko na chwilę, po czym – po wysłuchaniu gróźb lekarki uprzedzającej go co zrobi – zamknie je z hukiem. Do Franka przyjedzie potem lekarz medycyny sądowej na obdukcję oraz prokurator. A co do kolana – chłopiec już raczej nie wróci na boisko. Być może nigdy.

Dorota zaprzyjaźni się z Frankiem w 1891. odcinku "M jak miłość"

W 1889. odcinku „M jak miłość” Dorota po upadku z drabiny zostanie przez kilka dni w klinice Olka i Argasińskiego z urazem ręki. W 1891. odcinku "M jak miłość" w dalszym ciągu będzie w niej leżeć. Dzięki temu natknie się w szpitalu na Franka. Chłopiec będzie bardzo przygnębiony, przede wszystkim dlatego, że nie weźmie udziału w piłkarskich rozgrywkach. Ani w bieżącym roku ani w kolejnym. Dorota trochę się z nim zaprzyjaźni. Od Anety dowie się, jaka jest jego historia i będzie chciała mu pomóc. Tylko jak? Dziecko zostanie najprawdopodobniej – powinno być! – odebrane znęcającemu się nad nim ojczymowi. Mama zmarła, o biologicznym ojcu nic nie wiadomo. Może więc trafić do ośrodka opieki albo adopcyjnego. Albo… adoptuje go milionerka Dorota… Marzy przecież o dziecku. Czy tak się stanie? Czy okaże się, że zetknął ich ze sobą los?