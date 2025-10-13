M jak miłość, odcinek 1887: Aneta znów zajmie się Frankiem i odkryje, że jest maltretowany. Złamie zasady i sama rozprawi się z ojczymem

„M jak miłość" odcinek 1887 - poniedziałek, 03.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W serialu „M jak miłość” początkowo Aneta wzięła na siebie winę za nieudaną operację Franka. Nosiła się nawet z zamiarem zakończenia kariery lekarskiej. Koniec końców okazało się, że błąd w trakcie zabiegu wystąpił z winy Wojtka Majera (Paweł Parczewski), lekomana. To on miał zaszyć ranę pod nieobecność Chodakowskiej, która już opuściła salę operacyjną. Niestety, uszkodził tętnicę i Franek niemal się wykrwawił na śmierć.

Pierwsze spotkanie Anety z Frankiem w serialu „M jak miłość”

W serialu „M jak miłość” osobą, która wówczas pierwsza zasugerowała, że sprawcą nieszczęścia mógł być Majer, była Kasia (Paulina Lasota). To Karska odkryła, że Wojtek już wcześniej się pomylił, zapisując innemu pacjentowi zbyt dużą dawkę leków. A Jerzy zauważył, że Majer popełnił szkolny błąd podczas zakładania Frankowi gipsu. Uzależniony lekarz został wyrzucony z kliniki.

Interwencja Anety w domu Franka w 1887. odcinku "M jak miłość"

Po roku od nieudanej operacji Franka ponownie trafi on do kliniki Olka i Argasińskiego. W 1887. odcinku „M jak miłość" to Aneta znowu zajmie się chłopcem. Tym razem dziecko będzie miało poważny uraz kolana. Chodakowską zastanowi to, że Franek ponownie jest poobijany i zacznie podejrzewać najgorsze – że jest on ofiarą przemocy w rodzinie. Tyle że zamiast postąpić zgodnie z obowiązującymi procedurami i zawiadomić organy ścigania, impulsywnie reagująca lekarka, niewiele myśląc, weźmie sprawy w swoje ręce. Pojedzie do jego ojczyma nie bacząc na konsekwencje. Nawet na względy bezpieczeństwa… Czy z tego może wyniknąć coś dobrego…?

