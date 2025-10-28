M jak miłość, odcinek 1890: Ślub Kamy i Marcina z komplikacjami. Zawaha się w ostatniej chwili? Ta mina mówi wszystko - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2025-10-28 21:32

Ślub Kamy (Michalina Sosna) i Marcina (Mikołaj Roznerski) w 1890 odcinku "M jak miłość" stanie pod znakiem zapytania. I nie chodzi tylko o to, że Chodakowski będzie musiał czekać na narzeczoną w urzędzie, bo Kama nie zjawi się na czas. W decydującym momencie ślubu z Kamą w 1890 odcinku "M jak miłość" Marcin będzie wyglądał tak, jakby się wahał, czy chce, żeby została jego żoną. Wyraz twarzy pana młodego powie więcej, niż słowa przysięgi małżeńskiej. Tylko u nas zobaczysz ten ślub w GALERII ZDJĘĆ.

"M jak miłość" odcinek 1890 ślub Kamy i Marcina - wtorek, 18.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Kama i Marcin wezmą ślub w 1890 odcinku "M jak miłość"! Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Ale czy jest im pisane wieczne szczęście? Czy potwierdzą się złe przeczucia Kamy? Na pewno nie wszystko pójdzie zgodnie z planem i pojawi się ryzyko, że ślub Kamy i Marcina trzeba będzie odwołać z powodu nieobecności panny młodej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Konstancinie. 

To dlatego w 1890 odcinku "M jak miłość" Kama spóźni się na ślub z Marcinem 

Jako pierwsi podaliśmy, że w 1890 odcinku "M jak miłość" o mały włos Kama zaśpi na ślub z Marcinem! Przed uroczystością ślubną będzie tak zdenerwowana, że weźmie leki tabletki na uspokojenie, po których w końcu zapadnie w głęboki sen. W tym czasie Marcin ze świadkiem Olkiem (Maurycy Popiel) i świadkową Anią (Alina Szczegielniak) pojadą do pięknej willi Kamilin, gdzie odbędzie się ślub. Kama nie zjawi się tam na czas. Cała rodzina Chodakowskiego i zaproszeni goście będą w szoku, że Kama być może uciekła. 

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1890: Tak skończy Martyna w dniu ślubu Marcina i Kamy! Straci go na zawsze? - ZDJĘCIA

Super Seriale SE Google News

Polecany artykuł:

M jak miłość, odcinek 1890: Ten prezent Erwina dla Kamy w dniu ślubu z Marcinem…
M jak miłość. Artur dowie się, że Agnes to jego córka? Prawda o lekarce z Niemiec zmieni wszystko

Marcin pożałuje ślubu z Kamą w 1890 odcinku "M jak miłość"?

Na szczęście w finale 1890 odcinka "M jak miłość" Kama przyjedzie do urzędu i weźmie ślub z Marcinem. Tylko czy on naprawdę będzie tego chciał? Czy małżeństwo z Kamą nie okaże się wielkim błędem? Tuż przed złożeniem przysięgi małżeńskiej na twarzy Marcina pojawi się dziwny grymas, jakby się wahał do ostatniej chwili. Będzie już jednak za późno, żeby odwołać ślub! Marcin uzna, że jeśli to zrobi, straci Kamę na zawsze. 

Zobacz też: M jak miłość. Ślub Kamy i Marcina bez ważnych osób z rodziny Chodakowskich. Nie chodzi tylko o Izę - ZDJĘCIA

Tak będzie wyglądało wesele Kamy i Marcina w 1890 odcinku "M jak miłość"

Kama i Marcin pobiorą się w 1890 odcinku "M jak miłość", a potem razem z rodziną i zaproszonymi gośćmi będą się bawić na skromnym przyjęciu weselnym w bistro Kingi (Katarzyna Cichopek). Wśród najważniejszych osób na ślubie i weselu będą oczywiście jego dzieci - Szymek (Staś Szczypiński) i Maja (Laura Jankowska). 

By tradycji stało się zadość, przed weselem Marcin w 1890 odcinku "M jak miłość" przeniesie Kamę przez prób bistro. A później będzie pierwszy taniec, krojenie tortu, życzenia dla młodej pary i zabawa do białego rana. 

M jak miłość, odcinek 1890: Ślub Kamy i Marcina z przeszkodami. Zawaha się w ostatniej chwili? Ta mina mówi wszystko - ZDJĘCIA
21 zdjęć