M jak miłość, odcinek 1890: Ten prezent Erwina dla Kamy w dniu ślubu z Marcinem nie przyniesie jej szczęścia. Tego nikt nie przewidzi - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1890 ślub Kamy i Marcin

W 1890 odcinku „M jak miłość” nadejdzie długo wyczekiwany dzień ślubu Kamy i Marcina. Zanim młodzi dotrą do Urzędu Stanu Cywilnego, Kama otrzyma od Erwina niezwykły prezent. Stryj podaruje jej ślubny welon, który niegdyś należał do jej babci. Ten wzruszający podarunek będzie dla niej symbolem rodzinnej tradycji i miłości przekazywanej z pokolenia na pokolenie, ale jednocześnie dodatkowo ją zestresuje.

Kama dostanie wyjątkowy ślubny prezent od Erwina w 1890 odcinku "M jak miłość", ale to początek dramatu

Wzruszona i przejęta panna młoda w 1890 odcinku "M jak miłość" będzie odczuwać ogromną presję. W chwili, gdy emocje sięgną zenitu, Kama sięgnie po tabletki na uspokojenie. Lekarstwo zadziała szybciej, niż się spodziewa, i sprawi, że młoda kobieta… zaśnie. Tuż przed własnym ślubem! Nawet piękny welon od jej babci nie uchroni jej przed katastrofą. Tyle czekała na ślub z detektywem, sama zaproponowała małżeństwo, a kiedy dojdzie do najistotniejszej chwili, ona zaśnie!

Kama przyjdzie na ślub z Marcinem w 1890 odcinku "M jak miłość"

Marcin, pełen radości i oczekiwania, wraz z gośćmi w 1890 odcinku "M jak miłość" pojawi się w USC, nie zdając sobie sprawy, że jego narzeczona nie dotrze na czas. Wśród zgromadzonych pojawi się panika i zdezorientowanie. Świadkowa Ania (Alina Szczegielniak) szybko zorientuje się, że coś się Kamie stało i zacznie dzwonić do siostry, próbując ją obudzić.

Kiedy w końcu uda jej się dotrzeć do Kamy, siostry padną sobie w objęcia, ale czasu będzie wciąż niewiele. Panna młoda będzie musiała w ekspresowym tempie przygotować się do ceremonii, a widzowie będą trzymać kciuki, czy zdąży na własny ślub. Na szczęście prezent od Erwina pomoże.

W 1890 odcinku „M jak miłość” prezenty rodzinne, emocje i stres połączą się w dramatyczny miks. Nawet tak wyjątkowy podarunek jak welon od babci nie uchroni Kamy przed problemami i zaskoczeniem gości. Na szczęście wiele wskazuje na to, iż Kamą da radę odkręcić kiepską sytuację na swoją korzyść.