M jak miłość, odcinek 1890: Tak skończy Martyna w dniu ślubu Marcina i Kamy! Straci go na zawsze? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1890 - wtorek, 18.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1890 odcinku "M jak miłość" Martyna pogrąży się w kolejnym kryzysie. I nic dziwnego, gdyż właśnie wtedy nastąpi dzień ślubu Kamy i Marcina, którego ona z pewnością nie będzie wyczekiwać. Tym bardziej, że wciąż będzie kochać Chodakowskiego i ogromnie będzie zazdrościć jego narzeczonej, gdyż sama chciałby być na jej miejscu. Ale ostatecznie to właśnie ją wybierze detektyw, a lekarka będzie musiała obejść się smakiem.

Choć w 1890 odcinku "M jak miłość" oczywiście nie będzie to dla niej łatwe i sprawi jej wiele bólu. Martyna pogrąży się w smutku i rozpaczy. Szczególnie, iż będzie musiała znieść myśl, że mężczyzna, którego ona tak kocha właśnie bierze ślub z inną! I to kompletnie ją dobije...

Marcin nie zrezygnuje z Kamy w dniu ich ślubu na rzecz Martyny w 1890 odcinku "M jak miłość"!

Jednak w 1890 odcinku "M jak miłość" pojawi się dla niej jeszcze nadzieja, gdy Kama nie zjawi się przed Urzędem Stanu Cywilnego, czym zszokuje wszystkich gości! Ale na jej nieszczęście, narzeczona Marcina wcale jej go nie zostawi i się nie rozmyśli, tylko po prostu nie wytrzyma z nerwów i po przyjęciu tabletki na uspokojenie tak zaśnie, że nie będzie z nią kontaktu!

Aczkolwiek w 1890 odcinku "M jak miłość" Martynie na próżno będzie liczyć, że w tej sytuacji Marcinowi się odwidzi i to jej wskoczy w ramiona! Co prawda, Wysocka wciąż będzie dla niego ważną osobą w życiu, czego nie zdołał nawet ukryć na jej widok z Jakubem (Krzysztof Kwiatkowski), ale nie aż do tego stopnia, aby miał dla niej porzucić Kamę! I to jeszcze z takiego powodu!

Wysocka poszuka zapomnienia o Chodakowskim u Karskiego w 1890 odcinku "M jak miłość"!

A zatem w dniu ich ślubu w 1890 odcinku "M jak miłość" Wysocka będzie musiała znów obejść się smakiem. I to już raczej na dobre, gdyż przecież w tej sytuacji nie zostanie jej już nic innego, jak tylko pogodzić się ze stratą ukochanego, bo będzie miał on już zostać mężem innej kobiety.

Ale to w 1890 odcinku "M jak miłość" będzie dla niej naprawdę trudne i doprowadzi ja nie tylko do kolejnego kryzysu, ale także i morza łez. Jak sobie z nim poradzi? Oczywiście, przy wsparciu Jakuba! Tyle tylko, że wówczas przejdzie ono na zupełnie inny etap, gdyż Martyna wyjdzie z naprawdę zaskakującą propozycją i zaproponuje swojemu przyjacielowi wspólną noc!

- Prześpij się ze mną... - poprosi go zdesperowana Martyna. Ale czy Jakub przystanie na jej propozycję? Czy zgodzi się być jej pocieszycielem po Marcinie? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem!

- Martyna żyje tu i teraz i reaguje. Jakub patrzy troszeczkę do przodu. Martyna jest trochę innej konstrukcji. Ten jego świat Martyna często wystawia na próbę - mówiła Magdalena Turczeniewicz w "Kulisach M jak miłość".

- Podobnie jak Jakub, Martyna widzi, że to jest życie, którego ona nigdy nie będzie miała. Obydwoje widzą, że ponieśli porażkę... Pytanie, czy Jakub i Martyna są w ogóle otwarci na to, żeby budować swoje życie, otworzyć się na drugiego człowieka. I jak ta relacja ich się rozwinie i w którym pójdzie kierunku... Ta odpowiedź pojawi się już pewnie niedługo... - przyznał Krzysztof Kwiatkowski w "Kulisach M jak miłość".