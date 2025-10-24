M jak miłość, odcinek 1890: Nie będzie ślubu Kamy i Marcina? To dlatego panna młoda nie zjawi się w urzędzie! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1890 - wtorek, 18.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1890 odcinku "M jak miłość" nadejdzie wielki i długo wyczekiwany dzień ślubu Kamy i Marcina! I to szczególnie dla ukochanej Chodakowskiego, gdyż to przecież właśnie ona uklęknęła przed nim z pierścionkiem zaręczynowym i oświadczyła się swojemu partnerowi, a on oczywiście zgodził się z nią ożenić.

I wówczas narzeczeni rozpoczęli przygotowania do najważniejszego dnia swojego życia, który w końcu w 1890 odcinku "M jak miłość" stanie się faktem! I to dosłownie, gdyż tuż przed nim panna młoda otrzyma wyjątkowy prezent od swojego stryja Erwina (Andrzej Dopierała). A mianowicie ślubny welon, należący do jej babci, co z jednej strony ogromnie ją poruszy, a z drugiej sprawi, że zacznie się jeszcze bardziej denerwować, gdyż będzie to oznaczać dodatkową odpowiedzialność!

Kama zaśnie tuż przed ślubem z Marcinem w 1890 odcinku "M jak miłość"!

Do tego stopnia, że w 1890 odcinku "M jak miłość" Kama już nie wytrzyma z tych nerwów! Zdenerwowana panna młoda sięgnie po leki na uspokojenie, które tak na nią zadziałają, że w końcu zaśnie! Ukochanej Marcina będzie tak spokojnie i dobrze się spać, że aż zaśpi na swój własny ślub!

Zdradzamy, że w 1890 odcinku "M jak miłość" panna młoda nie zjawi się w Urzędzie Stanu Cywilnego na czas, czym zszokuje wszystkich zgromadzonych gości, którzy wówczas zaczną zadawać sobie jedno pytanie. A mianowicie, czy w tej sytuacji ślub Kamy i Marcina w ogóle się odbędzie. Tym bardziej, że nie będzie z ukochaną Chodakowskiego żadnego kontaktu!

Czy ślub Kamy i Marcina odbędzie się w 1890 odcinku "M jak miłość"?

W 1890 odcinku "M jak miłość" zaniepokojona Ania (Alina Szczegielniak) zacznie wydzwaniać do swojej siostry. Świadkowa spróbuje uprzytomnić Kamę, która będzie smacznie spała w mieszkaniu Chodakowskich. Ale oczywiście tylko do czasu!

- Dlaczego ty nie odbierasz? Za chwilę bierzesz ślub! - wykrzyczy do słuchawki Ania.

W 1890 odcinku "M jak miłość" Ania czym prędzej zjawi się po Kamę. Siostry padną sobie w objęcia, ale miłe chwile nie potrwają długo, gdyż przecież jej ślub będzie tuż za pasem! Ale czy ostatecznie do niego dojdzie? Czy panna młoda zdąży na uroczystość? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem!

M jak miłość. Tak będzie wyglądał wieczór panieński Kamy! To Marcin zostanie striptizerem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.