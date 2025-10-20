M jak miłość, odcinek 1884: Złe przeczucia Kamy przed ślubem z Marcinem. Trzeba będzie wszystko odwołać? - ZDJĘCIA

„M jak miłość” odcinek 1884 – poniedziałek, 20.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Do ślubu Kamy i Marcina w 1884 odcinku "M jak miłość" zostanie tylko kilka dni i właśnie wtedy narzeczoną Chodakowskiego ogarnie panika! Jakby miało się wydarzyć coś złego, co nie pozwoli jej zostać żoną Marcina. Intuicja podpowie Kamie, że najpiękniejszy dzień jej życia, chwila, w której Marcin zostanie jej mężem, może wcale nie dojść do skutku...

A zacznie się od tego, że w 1884 odcinku "M jak miłość" Kama będzie się szykowała na wieczór panieński w otoczeniu najbliższych kobiet - siostry Ani (Alina Szczegielniak), Anety (Ilona Janyst) i dwóch przyjaciółek, Pati (Iza Budzinowska) i Malwina (Klaudia Gryboś), które dotąd nie pojawiły się w serialu. Wieczór panieński Kamy w hawajskim stylu będzie się zapowiadał na naprawdę gorącą imprezę, lecz pannę młodą nagle dopadnie smutek.

Ślub Kamy i Marcina w "M jak miłość" bez jej rodziców

Tego dnia znajdzie w albumie zdjęcie zmarłych rodziców, którzy wiele lat temu zginęli w wypadku, i nie będzie miała nastroju do świętowania "pożegnania z wolnością". Zakładając welon i przymierzając suknię ślubną Kama pomyśli o mamie, której zabraknie w dniu jej ślubu.

M jak miłość. Tak będzie wyglądał wieczór panieński Kamy! To Marcin zostanie striptizerem

- Mama miała podobną... - wyzna siostrze Ani. - Naprawdę? - Oglądałam zdjęcie ze ślubu rodziców. Szkoda, że nie będzie ich na moim ślubie... - Byliby z ciebie bardzo dumni wiesz? I myślę, że polubiliby Marcina... Jestem przekonana... - Przepraszam... Jakoś przed tym ślubem ostatnio częściej płaczę. Nie wiem... Boję się, że o czymś zapomnę, że trzeba będzie wszystko odwołać... - Wiesz co? To jest typowy przedślubny stres. Dotyka on 95 proc. nowożeńców, więc sorry siostra, nie jesteś oryginalna... - Skąd ty to wiesz mądralo? - Z internetu! - A piszą tam, jak sobie z tym poradzić? - Tak, po pierwsze przede wszystkim bezwzględnie ufać swojej świadkowej. Ufać jej bezwzględnie. A po drugie, wierzyć, że wszystko będzie dobrze...

Taniec Marcina na wieczorze panieńskim Kamy w 1884 odcinku "M jak miłość"

Na szczęście Marcin w 1884 odcinku "M jak miłość" postara się o to, żeby Kama przestała się zadręczać przed ich ślubem, że coś pójdzie nie tak i ostatecznie się nie pobiorą. Występ Chodakowskiego jako striptizera rozpali Kamę i inne uczestniczki zabawy. Gdy opłacony przez dziewczyny striptizer będzie miał wypadek i zamiast na wieczór panieński Kamy trafi do szpitala, tancerza zastąpi właśnie Marcin. To będzie niezapomniana noc dla narzeczonych!