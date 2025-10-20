M jak miłość, odcinek 1884: Złe przeczucia Kamy przed ślubem z Marcinem. Trzeba będzie wszystko odwołać? - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2025-10-20 12:47

Ślub Kamy (Michalina Sosna) i Marcina (Mikołaj Roznerski) w 1884 odcinku "M jak miłość" stanie pod znakiem zapytania? Chociaż termin ślubu będzie coraz bliżej, Kamę dopadnę złe przeczucia, że trzeba będzie odwołać ceremonię, że jednak nie zostanie żoną Marcina. Dlaczego? Przymierzając welon i suknię ślubną przypomni sobie o zmarłych rodzicach, o tym, że zabraknie ich na jej ślubie i nagle w oczach przyszłej panny młodej pojawią się łzy. Czy Kama i Marcina dojdzie do skutku? Sprawdź, co już wiadomo.

„M jak miłość” odcinek 1884 – poniedziałek, 20.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Do ślubu Kamy i Marcina w 1884 odcinku "M jak miłość" zostanie tylko kilka dni i właśnie wtedy narzeczoną Chodakowskiego ogarnie panika! Jakby miało się wydarzyć coś złego, co nie pozwoli jej zostać żoną Marcina. Intuicja podpowie Kamie, że najpiękniejszy dzień jej życia, chwila, w której Marcin zostanie jej mężem, może wcale nie dojść do skutku...

A zacznie się od tego, że w 1884 odcinku "M jak miłość" Kama będzie się szykowała na wieczór panieński w otoczeniu najbliższych kobiet - siostry Ani (Alina Szczegielniak), Anety (Ilona Janyst) i dwóch przyjaciółek, Pati (Iza Budzinowska) i Malwina (Klaudia Gryboś), które dotąd nie pojawiły się w serialu. Wieczór panieński Kamy w hawajskim stylu będzie się zapowiadał na naprawdę gorącą imprezę, lecz pannę młodą nagle dopadnie smutek.

Ślub Kamy i Marcina w "M jak miłość" bez jej rodziców

Tego dnia znajdzie w albumie zdjęcie zmarłych rodziców, którzy wiele lat temu zginęli w wypadku, i nie będzie miała nastroju do świętowania "pożegnania z wolnością". Zakładając welon i przymierzając suknię ślubną Kama pomyśli o mamie, której zabraknie w dniu jej ślubu. 

- Mama miała podobną... - wyzna siostrze Ani.

- Naprawdę?

- Oglądałam zdjęcie ze ślubu rodziców. Szkoda, że nie będzie ich na moim ślubie...

- Byliby z ciebie bardzo dumni wiesz? I myślę, że polubiliby Marcina... Jestem przekonana...

- Przepraszam... Jakoś przed tym ślubem ostatnio częściej płaczę. Nie wiem... Boję się, że o czymś zapomnę, że trzeba będzie wszystko odwołać...

- Wiesz co? To jest typowy przedślubny stres. Dotyka on 95 proc. nowożeńców, więc sorry siostra, nie jesteś oryginalna...

- Skąd ty to wiesz mądralo?

- Z internetu!

- A piszą tam, jak sobie z tym poradzić?

- Tak, po pierwsze przede wszystkim bezwzględnie ufać swojej świadkowej. Ufać jej bezwzględnie. A po drugie, wierzyć, że wszystko będzie dobrze...

Taniec Marcina na wieczorze panieńskim Kamy w 1884 odcinku "M jak miłość"

Na szczęście Marcin w 1884 odcinku "M jak miłość" postara się o to, żeby Kama przestała się zadręczać przed ich ślubem, że coś pójdzie nie tak i ostatecznie się nie pobiorą. Występ Chodakowskiego jako striptizera rozpali Kamę i inne uczestniczki zabawy. Gdy opłacony przez dziewczyny striptizer będzie miał wypadek i zamiast na wieczór panieński Kamy trafi do szpitala, tancerza zastąpi właśnie Marcin. To będzie niezapomniana noc dla narzeczonych!

