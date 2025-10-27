M jak miłość, odcinek 1888: Zdrada u Zduńskich! Lenka oszukana przez chłopaka. Grzesiek wystawi ją dla innej - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1888 - poniedziałek, 10.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Zdrada u Zduńskich w 1888 odcinku "M jak miłość" spadnie na Lenkę w najmniej spodziewanym momencie. Zakochana 17-latka nie będzie nawet podejrzewała, że Grzesiek nie jest jej wierny, że nie może ufać chłopakowi, z którym spotyka się od ponad roku. Jak do tego dojdzie, że Lenka dowie się, że jej ukochany spotyka się także z inną?

Grzesiek zostawi Lenkę dla Julity w 1888 odcinku "M jak miłość"?

To Sara przed wyjazdem do USA uprzedzi Lenkę, żeby uważała na Grześka, bo za bardzo zainteresował się Julitą z równoległej klasy. Nie będzie miała pewności, że chłopak Lenki umawia się z nią na randki, ale w 1888 odcinku "M jak miłość" wyjdzie na jaw, że Grzesiek cały czas okłamuje swoją ukochaną, że Julita już zajęła jej miejsce w jego sercu!

Lenka nie uwierzy w zdradę Grześka w 1888 odcinku "M jak miłość"

Po tym, co Lenka w 1888 odcinku "M jak miłość" usłyszy od Sary zwróci się po radę do Kingi. Nie powie matce wprost o o chodzi, ale wspomni, że Sara radziła jej uważać na Grześka, że nie można mu ufać. Tyle tylko, że po dramatycznych przeżyciach Sary z ojcem, Darkiem Hoffmanem (Mateusz Rusin), Lenka nie będzie pewna, czy przyjaciółka nie przesadza, nie jest wrogo nastawiona do jej chłopaka.

M jak miłość. Lenka popędzi Sarę i Grześka! Przejrzy zamiary fałszywej przyjaciółki

- Ktoś mi dziś powiedział, tak wiesz, naokoło, że Grzesiek nie do końca jest wobec mnie fair... - zwierzy się Lenka, cytowana przez światseriali.interia.pl. - A kto ci to powiedział? Ktoś, komu ufasz? - dopyta Kinga. - Tak. Sara. Ale wiesz... Ona, po tych wszystkich przejściach, sama mówi wprost, że nie lubi facetów, nie wierzy im... Na Grześka też jest cięta, więc... Mam zacząć go sprawdzać? Ale to jest takie słabe...Przecież go kocham, ufam mu... - wyzna nastolatka. - Jeśli masz wątpliwości, możesz go zapytać wprost. Czy między wami wszystko jest w porządku - podpowie córce Kinga. - Jest w porządku! Jestem tego pewna... Nie będę robić żadnego śledztwa. Gdyby coś było nie tak, Grzesiek by mi powiedział. - Jeśli mu ufasz, to tego się trzymaj, kochanie - stwierdzi Kinga.

Rada Kingi okaże się zupełnie nietrafiona, bo w 1888 odcinku "M jak miłość" Grzesiek umówi się na randkę z Julitą, która zacznie się domagać od niego, żeby powiedział Lence prawdę i z nią zerwał! Ale chłopak Lenki nie ośmieli się tego zrobić, bo akurat tego dnia cała rodzina Zduńskich będzie poruszona zaginięciem psa Sapera.

- Nie mogłem dzisiaj... Pies jej uciekł, martwiła się... - zdradziecki Grzesiek oszczędzi Lence cierpień, ale nie na długo.

Oto nowa bohaterka "M jak miłość" - Julita! Sofia Stelmakh w obsadzie serialu

17-letnia Sofia Stelmakh zadebiutuje w "M jak miłość" w 1888 odcinku i zostanie w obsadzie serialu na dłużej. To oznacza, że nowa bohaterka Julita zniszczy związek Lenki i Grześka! Aktorka i modelka pierwsze artystyczne kroki stawiała w wieku 3,5 lat na Ukrainie. Następnie przeprowadziła się z rodzicami do Polski. Rola Julity w "M jak miłość" jest dla Sofii Stelmakh szansą na to, żeby podbiła serca widzów!