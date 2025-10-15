M jak miłość, odcinek 1884: Zaskakujący finał spotkania Jakuba i Kasi w sprawie spłaty domu. Mariusz się wtrąci - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1884 - poniedziałek, 20.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Ostateczna rozgrywa Kasi i Jakuba w 1884 odcinku "M jak miłość" o dom, który mieli sprzedać po rozwodzie i podzielić się tym, co za niego dostaną, nie przebiegnie bez komplikacji? Niezupełnie, chociaż Karski będzie się wahał, czy przyjąć propozycję Kasi i zostawić dla siebie ich dom. Kochał to miejsce, gdzie jeszcze kilka miesięcy temu byli tacy szczęśliwi, dom wiąże się w pięknymi wspomnieniami. A teraz tylko on mu został po Kasi... Bo Jakub nadal nie będzie nawet podejrzewał, że była żona go oszukuje i to z nim jest w ciąży.

Jakub spłaci Kasię, która odda mu ich dom w 1884 odcinku "M jak miłość"

Pod wpływem Martyny (Magdalena Turczeniewicz) w 1884 odcinku "M jak miłość" Jakub przyjmie warunki Kasi. W kancelarii notarialnej ustalą, jak ma ją spłacić. Kupili dom na kredyt, lecz teraz Karski będzie musiał oddać byłej żonie część nieruchomości. A to oznacza dla niego kolejne zadłużenie.

Po wyjściu od notariusza Jakub w 1884 odcinku "M jak miłość" odetchnie z ulgą, że będzie mógł dalej mieszkać w ich domu, że Kasia nie będzie żądała za niego więcej, niż jest wart. Nieoczekiwanie do ustaleń byłych małżonków wtrąci się Mariusz, który będzie miał dobre intencje. Ale jego sugestia nie spodoba się Karskiemu.

- Jakby się coś miało przedłużyć, wiesz z kredytem, zawsze możemy to przełożyć... - zapewni Jakuba kochanek Kasi. - Nie będzie takiej potrzeby - odpowie chłodno Karski.

W finale 1884 odcinku "M jak miłość" Jakub uzna, że pora już zapomnieć o Kasi, odciąć się od przeszłości i zacząć nowy etap w życiu, w którym wyjątkowe miejsce zajmuje teraz Martyna.