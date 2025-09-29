M jak miłość, odcinek 1884: Szokująca propozycja Kasi po rozwodzie z Jakubem! Tak zrekompensuje byłemu mężowi to, co mu zrobiła

"M jak miłość" odcinek 1884 - poniedziałek, 20.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1884 odcinku "M jak miłość" Jakub coraz bliżej zaprzyjaźni się z Martyną (Magdalena Turczeniewicz), do której po rozstaniu z Kasią mocno się zbliżył. Do tego stopnia, że początkowo to właśnie u niej zamieszkał, a później sobie coś znalazł i to mimo tego, że to właśnie jego była już żona doprawiła mu rogi i jeszcze zaszła w ciążę, okłamując i jego i swojego kochanka, że to właśnie jego dziecko!

I choć w trakcie rozwodu Karski zgodził się na to, aby nie orzekać o jej winie, a nawet podarował jej pół domu i obciążył ją tylko połową kredytu za niego, to zachował się przyzwoicie i pozwolił jej tam zostać. Ale w 1884 odcinku "M jak miłość" do niego wróci, gdy z taką propozycją wyjdzie do niego tym razem Kasia! Szczególnie, że Karska nie zrobi tego bez powodu!

Tak Kasia spróbuje zagłuszyć swoje wyrzuty sumienia względem Jakuba w 1884 odcinku "M jak miłość"!

A wszystko przez to, że już w 1880 odcinku "M jak miłość" Kasia w końcu zacznie odczuwać wyrzuty sumienia, po tym, co zrobiła swojemu byłemu już mężowi! Tym bardziej, że tylko ona będzie wiedzieć, że nie tylko go zdradziła i zostawiła dla kochanka Mariusza, ale także okłamała go w sprawie dziecka, którego przecież on tak bardzo pragnął. A ona z zimną krwią sfałszowała wyniki testów na ojcostwo, aby tylko zarówno on, jak i Mariusz nie dowiedzieli się prawdy!

I w 1880 odcinku "M jak miłość" skruszona postanowi spotkać się z byłym mężem, któremu opowie o swoich odczuciach i o tym, jak bardzo jest jej źle z tym, jak go potraktowała, na co Jakub tylko się zaśmieje, gdyż naprawdę będzie mieć tupet. Ale słowa Kasi będą w końcu szczere, gdyż dopiero po ich rozwodzie dojdzie do niej, co tak naprawdę mu zrobiła i jak bardzo go skrzywdziła! I tak ją to będzie dręczyć, że w "ramach rekompensaty" odda mu jednak dom, który wcześniej podzielili na pół! Karska pozwoli do niego wrócić swojemu byłemu mężowi, tym bardziej, że przecież sama będzie mieć, gdzie mieszkać, bo jej kochanek będzie miał swoje lokum!

Karski przyjmie propozycję swojej byłej żony w 1884 odcinku "M jak miłość"!

I w tej sytuacji w 1884 odcinku "M jak miłość" Jakub jednak zgodzi się przyjąć propozycję Kasi i wrócić do ich domu, dzięki czemu chociaż ten problem będzie miał z głowy i nie będzie musiał dłużej gnieździć się w kawalerce, ani siedzieć Martynie na głowie. Mimo tego, iż teraz zbliży się do niej jeszcze bardziej. Jednak wciąż będzie łączyła ich jedynie przyjaźń, gdyż on wciąż będzie kochał swoją niewierną i kłamliwą byłą żonę, a Wysocka, Marcina (Mikołaj Roznerski).

Ale czy w 1884 odcinku "M jak miłość" Kasia poprzestanie tylko na oddaniu Jakubowi domu? A może pójdzie jeszcze o krok dalej i w końcu zdecyduje mu się powiedzieć prawdę i o ich dziecku? Czy na tyle pożałuje ich rozstanie, że postanowi zostawić Mariusza i znów o niego zawalczyć, a tym samym stworzyć rodzinę dla ich pociechy? Przekonamy się już niebawem!