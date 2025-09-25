M jak miłość, odcinek 1880: Zakłamana Kasia po rozwodzie pożałuje, że porzuciła Jakuba! Zostawi Mariusza i poleci do byłego męża - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1880 - poniedziałek, 6.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1880 odcinku "M jak miłość" niewierną, zdradziecką i kłamliwą Kasię wreszcie ruszy sumienie! A to dlatego, że w końcu zacznie mieć wyrzuty względem tego, jak okrutnie potraktowała swojego byłego już męża, którego przecież nie dość, że zostawiła dla kochanka i z jego względu się przecież z nim rozwiodła, to jeszcze okłamała go w sprawie dziecka, którego przecież Jakub tak ogromnie z nią pragnął, ale ona go nie chciała!

I choć wcześniej nie miała żadnych skrupułów, wmawiając mu, że to Mariusz jest ojcem i pokazując przy tym sfałszowany wynik testu na ojcostwo, to w 1880 odcinku "M jak miłość" wreszcie zrozumie, że zachowała się wobec niego bardzo nie fair. I w końcu szczerze zacznie tego żałować, bo zda sobie sprawę, że on po prostu na to nie zasłużył, gdyż w przeciwieństwie do niej będzie naprawdę dobrym człowiekiem.

Niewierna i zdradziecka Kasia zacznie błagać Jakuba o wybaczenie w 1880 odcinku "M jak miłość"!

I z tego względu w 1880 odcinku "M jak miłość" Kasi zrobi się go ogromnie żal. Do tego stopnia, że zwierzy się z tego nawet Mariuszowi, który z pewnością będzie innego zdania, gdyż uczucia Jakuba nie będzie go zbytnio interesować. Ale Karskiej już wcale to nie przejdzie obok nosa!

- Skrzywdziłam naprawdę porządnego faceta. Tak mi go szkoda - przyzna Kasia.

Tym bardziej, że po rozmowie z kochankiem w 1880 odcinku "M jak miłość" jej odczucia nie miną. A wręcz przeciwnie, tylko się zaognią! Do tego stopnia, że Kasia postanowi spotkać się z byłym już mężem, powiedzieć mu o swoich odczuciach i błagać o wybaczenie!

- Jest mi strasznie ciężko z tym, jak bardzo cię skrzywdziłam. Wybaczysz mi kiedyś? - spyta skruszona Karska, na co Jakub tylko się zaśmieje i przecząco pokręci głową, czym wzbudzi u niej jeszcze większe poczucie winy i wyrzutów sumienia.

Karski nie wybaczy swojej kłamliwej byłej żonie w 1880 odcinku "M jak miłość"!

I słusznie, gdyż w 1880 odcinku "M jak miłość" sobie na nie po prostu zasłuży, za to, jak faktycznie go potraktowała. Szczególnie, że i teraz skupi się wyłącznie na swoich odczuciach, a nie tym, co przeżywała Jakub, który przecież w głębi serca wciąż będzie ją kochał, do czego przyzna się swojej przyjaciółce Martynie (Magdalena Turczeniewicz) i to nawet mimo tego, co mu zrobiła.

Jednak w 1880 odcinku "M jak miłość" z pewnością tak łatwo jej tego nie wybaczy! Tym bardziej, że przecież wciąż nie będzie wiedział najważniejszego! A mianowicie, że nosi pod sercem jego dziecko! I gdyby dowiedział się jeszcze tego, to wtedy dopiero by było!

