M jak miłość, odcinek 1880: Martyna i Jakub nie będą razem! Nie przestanie kochać Marcina - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1880 - poniedziałek, 6.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1880 odcinku "M jak miłość" Martyna będzie przeżywać kolejny kryzys po ostatnim spotkaniu z Marcinem w trakcie swojego treningu bokserskiego z Jakubem. Wysocka będzie czuć się tak źle, że skontaktuje się z Karskim i poprosi go o wsparcie, które oczywiście od razu otrzyma! Tym bardziej, że przecież wcześniej to ona uratuje detektywa w trakcie rozwodu z Kasią (Paulina Lasota), a teraz on zyska okazję, aby się jej za to odwdzięczyć.

I oczywiście, w 1880 odcinku "M jak miłość" Jakub czym prędzej się z nią spotka. A oboje będą czuć się ze sobą tak dobrze, że spędzą razem niemal cały dzień, pod koniec którego ich oboje weźmie na szczere wyznania. Ale przede wszystkim Martynę, która otworzy się przed swoim przyjacielem i powie, co, a raczej kto, leży jej na sercu!

Martyna wciąż nie przestanie myśleć o Marcinie w 1880 odcinku "M jak miłość"!

W 1880 odcinku "M jak miłość" Wysocka zwierzy się Karskiemu, iż wciąż nie może zapomnieć o Chodakowskim! Do tego stopnia, że niekiedy nawet wciąż czuje jego obecność w swojej leśniczówce, w której przecież wcześniej spędził z nią tyle czasu, tak bardzo dla niej ważnego i pięknego, gdyż w końcu był jedynym mężczyzną, którego zdołała naprawdę pokochać po tragicznej śmierci swojego męża w górach.

I z tego względu w 1880 odcinku "M jak miłość" tak trudno będzie jej się pogodzić i z jego odejściem. Tym bardziej, że przecież Marcin wciąż będzie żył, tyle, że nie z nią a z Kamą (Michalina Sosna), przez ból będzie jeszcze większy...

- Wiesz, że czasami mi się wydaje, że Marcin dalej tutaj jest. I tęsknie za nim jak potępieniec - wyzna mu Martyna.

Jakub zrozumie Wysocką jak nikt inny w 1880 odcinku "M jak miłość"!

A kto jak kto, ale Jakub w 1880 odcinku "M jak miłość" doskonale to zrozumie i oczywiście okaże jej swoje wsparcie. Szczególnie, iż będzie w podobnej sytuacji, gdyż przecież mimo rozwodu wciąż będzie kochał Kasię, która jednak zamiast niego wybierze kochanka Mariusza (Mateusz Mosiewicz), co i on równie mocno będzie przeżywał!

- Witaj w klubie głuptasów - spróbuje pocieszyć ją Jakub.

Dlatego w 1880 odcinku "M jak miłość" Martyna i Jakub będą mogli wspierać się jak nikt inny, gdyż doskonale będą się rozumieć nawet bez słów! Ale też z tego względu nie będą mogli być razem, gdyż oboje wciąż będą kochać poprzednich partnerów, przez co nie otworzą się na nową relację, którą mogliby stworzyć...