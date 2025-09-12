M jak miłość, odcinek 1880: Kryzys Martyny! Jakub nie zostawi jej w potrzebie

"M jak miłość" odcinek 1880 - poniedziałek, 6.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1880 odcinku "M jak miłość" Martyna i Jakub spędzą razem niemal cały kolejny dzień, przez co jeszcze bardziej się do siebie zbliżą! Karski nie zostawi swojej przyjaciółki w potrzebie i jak tylko dowie się, że ma ona kryzys, to niezwłocznie poleci jej z pomocą. Tym bardziej, że nieco wcześniej to ona uratuje jego, gdy nie wytrzyma w trakcie rozwodu z Kasią (Paulina Lasota) na jej widok z kochankiem Mariuszem (Mateusz Mosiewicz). Ale na szczęście dzięki obecności Wysockiej, która to zauważy i w porę zareaguje, nie zrobi nic głupiego!

A w 1880 odcinku "M jak miłość" Karski zyska okazję, aby się za to odwdzięczyć, gdyż teraz to jego przyjaciółka będzie przeżywać naprawdę trudne chwile. Ale czym będą one spowodowane?

Martyna nie zdoła zapomnieć o Marcinie w 1880 odcinku "M jak miłość"?

Bardzo możliwe, że w 1880 odcinku "M jak miłość" będą one wynikiem ślubu Kamy (Michalina Sosna) i Marcina (Mikołaj Rozerski), o którym Martyna wciąż nie będzie mogła zapomnieć. I choć ostatecznie Chodakowski wybierze nie ją, a swoją wcześniejszą ukochaną, to jednak Wysocka wciąż nie przestanie żywić do niego swoich uczuć. Ale i jej widok u boku Jakuba, ogromnie go dotknie, gdy wcześniej nakryje ich na wspólnym treningu.

A już w 1879 odcinku "M jak miłość" Jakub i Martyna spotkają się po raz kolejny i to już wcale nie na chwilę, a na dłużej. Szczególnie, że będą naprawdę dobrze czuć się w swoim towarzystwie. Ale czy aż do tego stopnia, aby ich przyjaźń mogła zamienić się w coś więcej?

Czy Martyna i Jakub będą razem w następnych odcinkach "M jak miłość"?

Czy w kolejnych odcinkach "M jak miłość" Martyna i Jakub zostaną parą? Czy Wysocka na dobre zapomni o Chodakowskim, który przecież będzie żenił się z Kamą, a Karski o swojej niewiernej żonie, która urodzi jego dziecko swojemu kochankowi Mariuszowi?

A może lekarka jednak wciąż będzie zapatrzona w detektywa, a jego wspólnik w końcu dowie się prawdy o ciąży Kasi? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach "M jak miłość"!