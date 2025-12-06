M jak miłość, odcinek 1898: Lenka pobita przez Julitę! Grzesiek stanie w jej obronie. To przez jego głupotę - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1898 - wtorek, 16.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Pobicie Lenki w 1898 odcinku "M jak miłość", o którym pisaliśmy jako pierwsi już jakiś czas temu, to będzie zemsta Julity za to, że nie uda jej się zatrzymać przy sobie Grześka. Teraz będzie chciała zniszczyć Lenkę, zamienić w horror jej życie w szkole, jeszcze bardziej skompromitować znienawidzoną dziewczynę Grześka wśród innych uczniów.

Hejt na Lenkę w szkole w 1898 odcinku "M jak miłość" to sprawka Julity

Ale hejt na Lenkę jej nie wystarczy. Bo nie dość, że w 1898 odcinku "M jak miłość" wredna Julita przyczepi do szkolnej szafki Zduńskiej jej karykaturę, to jeszcze zacznie jej grozić. Wszystko po to, żeby pokazać Lence swoją wyższość, dać jej do zrozumienia, że nigdy nie będzie tak popularna i lubiana jak ona. Tyle, że nie zdobędzie Grześka, który zrozumie jak wielki błąd popełnił ulegając fascynacji Julitą.

Zobacz też: M jak miłość. To będzie ostatni odcinek w 2025 roku przed długą przerwą! Wiemy, kiedy emisja w TVP - ZDJĘCIA

Grzesiek stanie w obronie Lenki w 1898 odcinku "M jak miłość"

Właśnie były chłopak Lenki w 1898 odcinku "M jak miłość" stanie w jej obronie. Grzesiek wyzna, że musi wyjechać z ojcem do Gdańska, ale wcześniej będzie chciał zadbać o to, żeby wynagrodzić Lence to, jak przez niego teraz cierpi, bo stała się ofiarą hejtu nakręcanego przez Julitę. Początkowo Zduńska pomoc Grześka odrzuci.

- Daj mi spokój! Jeszcze ci mało?! Wszyscy mnie teraz nienawidzą!

- Julita cię nienawidzi… Ale ostrzegłem ją, że jak się od ciebie nie odczepi i nie przestanie nakręcać tego hejtu, to na nią zakabluję! Powiem twojej wychowawczyni i pójdę z tym do szkolnego psychologa. Lenka, wiem, że zawaliłem… I rozumiem, że masz mnie dość, ale ja tego tak nie zostawię - obieca Grzesiek, który niechcący wystawił Lenkę na bezwzględny atak hejterki.

Lenka pobita w szkole przez Julitę w 1898 odcinku "M jak miłość"! Grzesiek jej nie uratuje?

Niestety zła do szpiku kości Julita w 1898 odcinku "M jak miłość" nie odpuści Lence i pobije ją w szkolnej toalecie. Rzuci się na nią razem ze swoimi koleżankami.

- Uprzedzałam cię… Ale ty poleciałaś z jęzorem do Grześka! Poszedł na skargę do dyrektorki, wezwali do szkoły moją matkę... Przez ciebie będę teraz miała przerąbane! - Julita zacznie szarpać Lenkę.

- Zostaw mnie, co robisz?!

- Pożałujesz tego…

- Puszczaj! To boli! - krzyknie Zduńska, a potem rywalka rzuci ją na podłogę.

Nagle do łazienki wpadnie Grzesiek, który w 1898 odcinku "M jak miłość" rzuci się Lence na ratunek. Dzięki niemu Zduńska nie dozna poważnych obrażeń wskutek pobicia.

- Lenka!... Co ci jest? Co one ci zrobiły?! Bardzo cię boli? Pokaż ten łokieć…

- Nic mi nie będzie!

- Komórkę też ci rozbiły? Już rozmawiałem z dyrektorką, twoja wychowawczyni też wie o wszystkim! To jedyny sposób, żeby jakoś zatrzymać to szaleństwo... Tak mi przykro... To wszystko przez moją głupotę! Nigdy sobie tego nie daruję - zapowie Grzesiek, dręczony wyrzutami sumienia, że dał się omotać Julicie, która teraz się mści na Lence.