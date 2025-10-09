M jak miłość, odcinek 1884: Marcin nie zostawi Izy przed rozwodem z Radkiem! Psychol musi ponieść karę - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1884 - poniedziałek, 20.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Rozwód Izy i Radka w 1884 odcinku "M jak miłość" będzie już przesądzony. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, po tym jak Radek uderzył Maję (Laura Jankowska), a Iza odeszła od potwora, zabierając ze sobą dzieci, ich małżeństwo będzie istniało już tylko na papierze. Pozostaje jeszcze kwestia rozwodu, sprawy w sądzie i winy Radka, który w ostatnim czasie zgotował Izie i dzieciom prawdziwe piekło.

Co prawda Marcin ostrzegł Radka, żeby nie zbliżał się więcej do jego rodziny, ale czy psychol weźmie to do siebie? Czy Chodakowskich nie czekają kolejne kłopoty z powodu nieobliczalnego, agresywnego męża Izy?

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1884: Jakub odegra się na Kasi. Odzyska dom i dzięki Martynie załatwi byłą żonę - ZDJĘCIA, WIDEO

Rozwód Izy i Radka bez orzekania o winie w 1884 odcinku "M jak miłość"

Zanim Iza złoży w sądzie wniosek rozwodowy, wynajmie prawnika, by raz na zawsze uwolnić się od Radka, w 1884 odcinku "M jak miłość" wyzna Marcinowi, że zdecydowała się na rozwód bez orzekania o winie. Chodakowski nie będzie w stanie zrozumieć czemu właśnie teraz Iza chce odpuścić Radkowi! Przecież tyle przez niego wycierpiała, podniósł rękę na ich córkę, więc powinna zrobić wszystko, żeby sąd uznał Radka za winnego rozpadu ich małżeństwa.

Marcin w 1884 odcinku "M jak miłość" obieca Izie, że jej nie zostawi

Marcin w 1884 odcinku "M jak miłość" napuści Izę na Radka, nakłoni ją, żeby odważyła się walczyć z nim podczas rozprawy rozwodowej. Przy okazji Chodakowski zapewni byłą żonę, że może na niego liczyć w każdej sytuacji, że nie opuści jej w potrzebie.

M jak miłość.Martyna kochanką Jakuba. Kasia poczuje zazdrość o byłego męża Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Ten człowiek musi ponieść konsekwencje! Rozumiesz? Ja wiem, że się boisz, ale ja ciebie nie zostawię z tym samej... - Marcin złoży Izie ważną obietnicę i weźmie ją za rękę.

Marcin w "M jak miłość" uratuje Izę przed Radkiem, tak jak kiedyś przed mordercą Arturem

Tym samym w 1884 odcinku "M jak miłość" historia zatoczy koło. Teraz Marcin będzie ratował Izę przed Radkiem, a siedem lat temu ruszył jej na ratunek, kiedy została uwięziona Artura Skalskiego (Tomasz Ciachorowski), ówczesnego męża, który okazał się psychopatycznym mordercą! Dzięki Marcinowi bita, zastraszona i odurzona lekami Iza uciekła od Artura, ale nie na długo. Nie mogła zostawić z nim córki Mai, którą Skalski także wywiózł do leśniczówki pod Łodzią. Kiedy wreszcie Izie udało się uwolnić od Artura, doszło do tragicznego wypadku...

Czy Marcin przez Izę odwoła ślub z Kamą w 1884 odcinku "M jak miłość"?

Troska Marcina o Izę w 1884 odcinku "M jak miłość" wcale nie oznacza, że odwoła ślub z Kamą. Chociaż Iza żałuje, że zostawiła Marcina, rozbiła ich rodzinę, to póki co nic nie wskazuje na to, by mogli znów być razem.