M jak miłość, odcinek 1879: Koszmar w domu Izy i Radka! Uderzy jej córkę Maję, bo zniszczy mu drogą koszulę - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1879 - wtorek, 30.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Życie Izy i jej dzieci przy Radku zamieni się w piekło na ziemi w 1879 odcinku "M jak miłość"! Kiedy pół roku temu Iza broniła męża przed Marcinem, zapewniając Chodakowskiego, że niezrównoważony psychopata nigdy nie podniósłby ręki na Maję i Szymka (Staś Szczypiński), tylko zaklinała rzeczywistość. Mało tego, naiwnie w to, że Radkowi pomoże terapia, że zapanuje nad swoją agresją, wybuchami złości. Niestety kolejny raz Iza przekona się, jak wielki błąd popełniła porzucając Marcina dla kogoś takiego jak Radek!

Radek zrobi Izie awanturę o koszulę i uderzy Maję w 1879 odcinku "M jak miłość"

Horror, który rozegra się w domu Izy i Radka w 1879 odcinku "M jak miłość", zacznie się od "niewinnej" kłótni o źle wypraną koszulę! Mąż zrobi Izie awanturę, jakby zniszczyła jego najcenniejszą rzecz. Wpadnie przy tym w taką furię, że straci nad sobą panowanie i uderzy Maję. Dla Izy, która dotąd dzielnie znosiła wybuchy złości "ukochanego", przymykała oczy na jego agresję, tego będzie już za wiele.

- Nawet prania nie potrafisz zrobić porządnie! Wiesz, ile kosztowała ta koszula?! Nie, oczywiście nie masz pojęcia... A wiesz, dlaczego? Bo nie myślisz, bo nie potrafisz zadać sobie trochę trudu… Tu jest metka, widzisz?! Czytaj, co tu jest napisane! A jak nie rozumiesz, to tu są obrazki!

Iza ukryje się z Mają przed Radkiem w 1879 odcinku "M jak miłość"

Przerażona Iza w 1879 odcinku "M jak miłość" postanowi działać, by chronić Maję i Szymka przed Radkiem. Zamknie się z córką w pokoju, żeby mąż nie zrobił im krzywdy, zacznie się pakować i zadzwoni do Kamy (Michalina Sosna) z prośbą o ratunek. Wiedząc, jak zareaguje Marcin, będzie chciała wezwać na pomoc narzeczoną byłego męża. Ale Kama nie przyjedzie do Izy sama. Weźmie ze sobą Anetę (Ilona Janyst).

Dzięki szybkiej interwencji Kamy i Anety w 1879 odcinku "M jak miłość" Iza i Maja będą bezpieczne. Czy Radek pozwoli żonie i pasierbicy tak łatwo odejść? Wścieknie się jeszcze bardziej, że Iza zabierze Maję i swoje rzeczy z jego domu, ale jej nie zatrzyma.

Będzie rozwód Izy i Radka po 1879 odcinku "M jak miłość"?

Na pożegnanie Iza w 1879 odcinku "M jak miłość" rzuci do Radka, że już się go nie boi, że nigdy nie skrzywdzi jej i dzieci i nie będzie jej groził. Porzuci Radka i zacznie myśleć o rozwodzie z potworem.

Zemsta Marcina na Radku za uderzenie Mai w 1879 odcinku "M jak miłość"

W finale 1879 odcinku "M jak miłość" Marcin dowie się, że Radek uderzył Maję, że brutalny mąż Izy ośmielił się podnieść rękę na jego córkę. Wpadnie do domu zwyrodnialca, rzuci się na niego i zażąda, żeby trzymał się z daleka nie tylko od dzieci, ale i od Izy. Tylko czy taki psychopata jak Radek posłucha Marcina? Wydaje się, że to początek kolejnego konfliktu w rodzinie Chodakowskich.