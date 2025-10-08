M jak miłość, odcinek 1884: Jakub odegra się na Kasi. Odzyska dom i załatwi byłą żonę dzięki Martynie - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1884 - poniedziałek, 20.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Aż miło będzie patrzeć, jak w 1884 odcinku "M jak miłość" Jakub rozprawi się z Kasią dzięki Martynie. Co prawda nie przestanie kochać Kasi, nie zapomni o byłej żonie i nadal nie pogodzi się z tym, że zakłada rodzinę z Mariuszem, że to dziecko kochanka urodzi, ale z pomocą przyjaciółki uda mu się odnieść zwycięstwo nad ukochaną i odzyskać dom, który wspólnie kupili na kredyt. To Kasia podjęła decyzję, żeby go nie sprzedawać, że Kuba może tam zostać, lecz musi spłacić jej część.

Jakub i Kasia w 1884 odcinku "M jak miłość" spotkają się u notariusza w sprawie domu

Dlatego w 1884 odcinku "M jak miłość" była żona Jakuba będzie naciskała na spotkanie u notariusza, żeby zgodnie z prawem to Karski stał się jedynym właścicielem ich domu. Wcześniej jednak Kuba zwróci się po radę w tej sprawie do Martyny, którą odwiedzi w szpitalu, gdzie Wysocka pracuje.

- Co u ciebie? - Kaśka cały czas nalega, żebym przemyślał sprawę domu... - To na co czekasz? Dzwoń do niej!

Jakub nie da sobie rady bez Martyny w 1884 odcinku "M jak miłość"

Kolejny raz w 1884 odcinku "M jak miłość" Jakub przekona się, że bez Martyny nie dałby sobie rady. Ich przyjaźń pozwoli Karskiemu przetrwać najgorszy czas w życiu po rozstaniu z Kasią, która lada moment urodzi jego dziecko.

- Na drodze Jakuba pojawia się szczęśliwie Martyna. Widzi w jakim Jakub jest stanie. Wyciąga do niego pomocną dłoń - zaznaczył Krzysztof Kwiatkowski w "Kulisach serialu M jak miłość". - Najtrudniejsze, że sen Jakuba się spełnia w innym rozdaniu. Stracił swoją kobietę życia. Pojawia się dziecko, o którym zawsze marzył, więc to jest podwójnie dotkliwe dla Jakuba - dodała Magdalena Turczeniewicz.

Tak Jakub i Martyna załatwią Kasię w 1884 odcinku "M jak miłość"

Jakub i Martyna jako "para kochanków" w 1884 odcinku "M jak miłość" pokażą się Kasi i Mariuszowi w kancelarii notarialnej. Tak załatwią byłą żonę Karskiego. Efekt będzie taki, że Kasia poczuje ukłucie zazdrości o Kubę i jego nową kobietę. Bo przecież były mąż jest ojcem jej dziecka, chociaż cały czas okłamie Kubę i Mariusza, że jest w ciąży z kochankiem.

Mało tego, w 1884 odcinku "M jak miłość" Kasia zacznie myśleć o tym, co by było, gdyby nie zdradziła Kuby, gdyby nie dała się ponieść uczuciom do Mariusza. Jakby zaczęła żałować rozstania z Kubą, rozwodu, kłamstwa o ojcu dziecka.