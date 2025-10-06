M jak miłość, odcinek 1880: Jakub stracił przez Kasię wszystko! Teraz była żona odda mu tylko dom - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 1880 odcinku "M jak miłość" Kasia (Paulina Lasota), by zagłuszyć wyrzuty sumienia wobec Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski), którego zdradziła, porzuciła dla Mariusza, a do tego oszukała, że nie jest ojcem jej dziecka, postanowi oddać byłemu mężowi dom. Tak "wspaniały" gest Kasi, która zrezygnuje ze sprzedaży wspólnego domu, postanowi, że to Kuba w nim zostanie, spotka się z gwałtowną reakcją Karskiego. Do zakłamanej Kasi w 1880 odcinku "M jak miłość" dotrze, że przez nią Jakub stracił wszystko. Kłamstwo o ciąży Kasi będzie ją niszczyło jak toksyna... Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.