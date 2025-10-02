M jak miłość, odcinek 1880: Jakub wybaczy Kasi zdradę z Mariuszem. Nie domyśli się, że jest ojcem dziecka! - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1880 - poniedziałek, 6.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Kasia i Jakub w 1880 odcinku "M jak miłość" spotkają się po raz pierwszy od rozwodu! Kiedy sąd ogłosił koniec małżeństwa Karskich nie zamienili ze sobą nawet słowa, lecz teraz Kasia uzna, że najwyższa pora, żeby ostatecznie zamknąć ten etap życia. Będzie chciała mieć też pewność, że Jakub nie wątpi w autentyczność wyników testów na ojcostwo, że wierzy w to, że Kasia jest w ciąży z Mariuszem. Gdyby było inaczej raczej nie zgodziłby się na rozwód. Na pewno walczyłby z nią o prawo do opieki nad dzieckiem.

Fałszywa Kasia w 1880 odcinku "M jak miłość" weźmie Jakuba na litość

To dlatego w 1880 odcinku "M jak miłość" Kasia odegra przez Jakubem rolę skruszonej, niewiernej żony, która pod wpływem wyrzutów sumienia będzie chciała dostać jego wybaczenie. Weźmie Karskiego na litość! Za zgodą Mariusza poprosi Kubę o spotkanie, spodziewając się, że ich rozmowa nie przebiegnie w miłej atmosferze. Ale przecież Jakub nie przestał kochać Kasi. Wciąż tęskni za byłą żonę i nie jest w stanie jej znienawidzić.

M jak miłość ZWIASTUN. Kasia będzie błagała Jakuba o wybaczenie! Marcin nie zniesie widoku Martyny z innym

Tak Jakub w 1880 odcinku "M jak miłość" zareaguje na przeprosiny Kasi

Na widok Kasi ze zbolałą miną Jakub w 1880 odcinku "M jak miłość" da się nabrać. Zrobi mu się żal ciężarnej byłej żony, którą niby będzie dręczyło poczucie winy z powodu zdrady, rozwodu i dziecka, które urodzi kochankowi.

- Kuba, przepraszam... Jest mi strasznie ciężko z tym, jak bardzo cię skrzywdziłam. Wybaczysz mi kiedyś? - Niepotrzebnie tak się tym gryziesz, to już przeszłość. Niedługo będziesz mamą, o tym powinnaś myśleć… Życzę ci, żebyś była szczęśliwa. A mną się już nie zajmuj - zapewni Kasię Jakub, który w 1880 odcinku "M jak miłość" pocieszenia znów poszuka u Martyny (Magdalena Turczeniewicz).

W środku nocy w 1880 odcinku "M jak miłość" Jakub pojedzie do leśniczówki Martyny, bo przyjaciółkę dopadnie kryzys i będzie potrzebowała jego wsparcia, bliskości. Wszystko z powodu tęsknoty za Marcinem (Mikołaj Roznerski), którego Martyna wciąż kocha.