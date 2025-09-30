M jak miłość, odcinek 1880: Mariusz nabierze się na kolejne kłamstwa Kasi. Cały czas będzie ukrywać, kto naprawdę jest ojcem dziecka - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1880 - poniedziałek, 6.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Szczęście Kasi i Mariusza w 1880 odcinku "M jak miłość" to będą tylko pozory! Ciężarna lekarka posunęła się przecież do kłamstwa, żeby dostać rozwód z Jakubem, żeby po odejściu od męża stworzyć nową rodzinę z kochankiem, który nie jest ojcem jej dziecka. Póki co Mariusz i Jakub nie mają pojęcia o tym, że zostali przez Kasię oszukani, że jest zdolna do wszystkiego, by zacząć kolejny rozdział swojego życia z ukochanym sprzed lat, wielką miłością jeszcze z czasów liceum.

Wyrzuty sumienia Kasi wobec Jakuba w 1880 odcinku "M jak miłość"

Misterny plan Kasi w 1880 odcinku "M jak miłość" zacznie się sypać, kiedy dopadną ją wyrzuty sumienia z powodu zdrady, rozwodu z Jakubem i kłamstwa w sprawie ojca dziecka. Słowem nie wspomni jednak Mariuszowi, że zadręcza się poczuciem winy, że pozbawiła Karskiego szans na wychowanie własnego dziecka, że wmówiła Kubie i kochankowi, że ciąża to efekt małżeńskiej zdrady.

Kasia w 1880 odcinku "M jak miłość" będzie ukrywała przed Mariuszem, kto naprawdę jest ojcem jej dziecka

Z ust Kasi padnie tylko wyznanie, że złamała Jakubowi serce i przez to w 1880 odcinku "M jak miłość" nie będzie potrafiła być w pełni szczęśliwa z Mariuszem. Cały czas będzie ukrywała przed kochankiem, kto naprawdę jest ojcem jej dziecka.

