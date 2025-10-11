M jak miłość, odcinek 1883: Hoffman aresztowany po tym co zrobi Kindze! Tak skończy zboczeniec Darek? - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1883 - wtorek, 14.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Atak na Kingę w 1883 odcinku "M jak miłość" to będzie misterny plan Darka Hoffmana, sąsiada z Deszczowej, który od wielu miesięcy podgląda Zduńską, robi jej zdjęcia z ukrycia i osacza coraz bardziej. Nieobliczalny zwyrodnialec wykorzysta okazję, że dom Zduńskich o poranku opustoszeje. Lenka (Olga Cybińska) wybierze się do Grabiny razem z córką Darka, Sarą (Nadia Smyczek), Misiek (Aleksander Bożyk) na szkolną wycieczkę, a Piotrek konferencję.

Tak Kinga w 1883 odcinku "M jak miłość" da się podejść Hoffmanowi

Chociaż Kinga będzie czuła większy strach przed Hoffmanem, to w 1883 odcinku "M jak miłość" gdy zostanie sama w domu da się podejść Darkowi. Sąsiad wprosi się na kawę, czekając na dogodny moment do ataku na kobietę, która wzbudziła w nim chore żądze.

Kiedy Zduńska wyjdzie na chwilę do kuchni, Hoffman wykorzysta okazję i wrzuci do jej filiżanki narkotyk - pigułkę gwałtu. W ciągu kilku Kinga poczuje senność i silny ból głowy. Ofiara Darka straci przytomność, a wówczas zboczeniec zacznie się do niej dobierać. Rozepnie guzik w sukience Zduńskiej, położy jej dłoń na dekolcie i pocałuje w szyję.

Piotrek uratuje Kingę przed gwałtem! Pobije Hoffmana w 1883 odcinku "M jak miłość"

Do najgorszego nie dojdzie, bo w 1883 odcinku "M jak miłość" w drzwiach nagle stanie Piotrek, który błyskawicznie rzuci okiem na Kingę, potem spojrzy na Darka i rzuci się na sąsiada z pięściami. Pobity Hoffman nie będzie się bronił, a gdy przy Deszczowej zjawi się policja, skuty kajdankami zwyrodnialec posłusznie wejdzie do radiowozu. Aresztowany Hoffman nie będzie stawiał żadnego oporu. Skończy za kratkami, ale to wcale nie oznacza, że posiedzi w więzieniu przez długi czas.

Tymczasem Kinga trafi do szpitala! Piotrek wezwie karetkę i kiedy żona powoli zacznie odzyskiwać przytomność zapewni, że już nigdy jej nie zostawi...

